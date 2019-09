Vuelta a España | le pagelle della tredicesima tappa | sloveni dominanti | Valverde

Vuelta a España - le pagelle della dodicesima tappa : sloveni dominanti - Valverde coriaceo - Lopez bocciato : Dominano incontrastati Primoz Roglic e Tadej Pogacar nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. I due sloveni staccano tutti sull’Alto de Los Machucos col primo che guadagna secondi preziosi su Valverde e addirittura un minuto su Miguel Angel Lopez e il secondo, invece, che vince un’altra frazione in quest’edizione del grande giro spagnolo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della frazione odierna con le ...

Vuelta Espana - festa slovena a Los Machucos : tappa a Pogacar - Roglic sempre più leader : La Vuelta Espana è sempre più nelle mani di Primoz Roglic. Il leader della Jumbo Visma ha corso da padrone in una delle tappe che sembravano più ostiche per lui, quella con arrivo in salita a Los Machucos, rafforzando la sua maglia rossa. La tappa è stata un’apoteosi del ciclismo sloveno, con Tadey Pogacar e Roglic da soli nel finale, capaci di staccare tutti gli avversari. Il giovane talento della UAE Emirates ha confermato tutte le sue qualità ...

Vuelta a España 2019 - risultato tredicesima tappa : festa slovena a Los Machucos! Tadej Pogacar batte un Primoz Roglic sempre più leader : Arrivano le salite durissime, c’è lo spettacolo atteso alla Vuelta a España 2019: quattordicesima tappa, 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Percorsi ben sette GPM per un totale di oltre 3.700 metri di dislivello da superare. A trionfare è ancora una volta il giovanissimo sloveno Tadej Pogacar: secondo successo per l’uomo della UAE Emirates che ha sfruttato il lavoro del connazionale e leader della classifica ...

Fabio Aru lascia la Vuelta Espana : ‘Forte danno muscolare’ : La Vuelta Espana di Fabio Aru termina con un mesto ritiro. Il corridore della UAE Emirates era apparso in netta difficoltà nelle ultime tappe, dopo aver dato qualche segnale incoraggiante nella prima parte della corsa. Stamani lo scalatore sardo non ha preso il via per la tredicesima tappa, quella che porta il gruppo all’arrivo in salita di Los Machucos, uno dei punti chiave dell’intera Vuelta. Il medico della UAE e il corridore hanno motivato ...

Vuelta a España 2019 : ufficiale - si ritira Fabio Aru. “Un forte danno muscolare” : Tante voci tra ieri e la mattinata di oggi, ora è arrivata ovviamente l’ufficialità: Fabio Aru non sarà al via della tredicesima tappa della Vuelta a España 2019. È arrivato in quel di Bilbao il ritiro del sardo, che era partito con i gradi di capitano in quest’ultimo grande giro stagionale con la sua UAE Emirates. Una caduta nella cronometro a squadre iniziale, poi le tantissime difficoltà e i minuti su minuti presi in salita dai ...

Vuelta a España 2019 : probabile il ritiro di Fabio Aru - manca solo l’ufficialità : Già ieri erano arrivate delle voci, che oggi si sono moltiplicate: la Vuelta a España 2019 per Fabio Aru dovrebbe essersi conclusa alla dodicesima tappa, quella con l’arrivo a Bilbao. Anche in una frazione non impossibile infatti il sardo ha perso minuti su minuti dai possibili rivali diretti: testimonianza che la condizione non c’è assolutamente. Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è arrivata ...

Vuelta a España 2019 : la terribile salita di Los Machucos. 6 - 8 km infernali e due rampe al 25%! : Si torna a salire nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. Nel finale della frazione odierna, infatti, verrà affrontata la temibile salita di Los Machucos, in cima alla quale è posto il traguardo. L’ascesa misura 6,8 km e nella prima parte presenta anche due rampe al 25%. A fare da contraltare, però, nei primi 3 km ci saranno alcuni risciacqui favorevoli a chi gioca sulla difensiva. Al contrario, i 3 km successivi salgono ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Alto de Los Machucos in DIRETTA : salita infernale - si può ribaltare tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della tredicesima tappa – I possibili scenari tattici della tredicesima tappa – Il programma della tredicesima tappa – La cronaca della dodicesima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno una frazione ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (6 settembre). Sette GPM da affrontare - sarà battaglia tra i big : oggi (venerdì 6 Settembre) i corridori dovranno affrontare una delle tappe più dure della Vuelta a España 2019. La tredicesima frazione, 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, presenta infatti un percorso con ben Sette GPM, tra cui la durissima salita finale, per un totale di oltre 3.700 metri di dislivello da superare. Vivremo quindi una grande battaglia tra i big e la classifica generale dopo l’arrivo potrebbe essere ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (6 settembre). Guida tv e streaming : oggi (6 settembre) andrà in scena la tredicesima tappa della Vuelta a España 2019, 166.4 Km da Bilbao a Los Machucos. Grande attesa per vedere all’opera gli uomini di classifica che si sfideranno ancora una volta a viso aperto. Dopo 33 km la strada inizierà a salire, prima l’Alto de la Escrita (5,9 km al 4%) e poi in successione l’Alto de Ubal (7,9 km al 6%). Dopo poco toccherà a due GPM di seconda categoria in ancora una volta in ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (6 settembre) : tredicesima tappa Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Orario d’inizio e su che canale vederla : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tredicesima tappa DELLA Vuelta DALLE ORE 12.30 (VENERDÌ 6 settembre) Venerdì 6 settembre, tredicesima tappa della Vuelta a España 2019: 166,4 chilometri da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega; una delle frazioni chiave in ottica classifica generale in questa settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. L’Alto de Los Machucos attende i big. Ma prima dovranno affrontare altri sei ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega : percorso - favoriti e altimetria : Una delle giornate più attese di tutta la Vuelta a España 2019. Tredicesima tappa 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Una frazione con ben sette GPM, tra cui il durissimo arrivo in salita, su cui assisteremo ad uno scontro diretto tra i favoriti. Andiamo quindi a scoprirla nel dettaglio con altimetria, percorso e favoriti. altimetria La Vuelta a España è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è ...

Vuelta a España 2019 : Conti - Mosca - Marcato e Boaro all’attacco. Un sussulto d’orgoglio per l’Italia : Non è arrivata la vittoria in casa Italia, ma gli azzurri si sono fatti comunque vedere in questa dodicesima tappa della Vuelta a España 2019, una delle più scenografiche, incerte, difficili da amministrare; con un finale veramente intenso, stile Classica. Finora gli italiani presenti alla settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica non hanno brillato, ma hanno sempre e comunque cercato di onorare il Bel Paese andando in fuga. Oggi ...

Vuelta a España 2019 : Jumbo-Visma formidabile - Primoz Roglic in assoluto controllo. Difficile attaccarlo - servirà un’invenzione : Anche oggi nessun attacco alla Maglia Rossa. Un solo tentativo di Miguel Angel Lopez, fermato praticamente sul nascere. Da lì in poi una lunga cavalcata verso il traguardo di Bilbao nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2019, vinta da Philippe Gilbert. Anche questa giornata è andata in archivio con la fuga a prevalere su un gruppo nel quale ha comandato la noia. Purtroppo, dopo una prima settimana davvero spettacolare, da quando nella ...