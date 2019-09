Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) L’si sta preparando per affrontare lanella semifinale deglidi, le azzurre scenderanno in campo domani pomeriggio (ore 16.00) alla Sports Hall di Ankara (Turchia) per andare a caccia dell’impresa contro la corazzata slava in quella che è la rivincita della Finale dei Mondiali dello scorso anno. La nostra Nazionale, capace di eliminare la Russia ai quarti di finale, partirà sfavorita ma avrà comunque tutte le carte in regola per provare a battare la fortissima compagine di coach Zoran Terzic che può beneficiare delle giocate di Boskovic e Mihajlovic. La capitana Cristinaha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Siamoal punto giusto, manca ancora un giorno per preparare al meglio la semifinale. Dovremo affrontare una squadra fortissima, questo lo sappiamo, ma allo stesso ...

Agenzia_Ansa : Europei di volley femminile, l'Italia batte la Russia e vola in semifinale #ANSA - Coninews : Grandissime?????? Le azzurre del volley hanno battuto la Russia per 3-1?? L'Italia vola in semifinale agli Europei di… - OA_Sport : Volley femminile, Europei 2019: verso Italia-Serbia. Chirichella: “Siamo cariche, vogliamo la rivincita: prendiamoc… -