Volley femminile | Europei 2019 | Italia-Serbia | la semifinale da brividi Rivincita

Volley femminile - Europei 2019 : la Serbia ai raggi X. Boskovic la n.1 al mondo - Mihajlovic fa paura : corazzata devastante : Serbia-Italia, la semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile che andrà in scena sabato 7 settembre (ore 16.00) ad Ankara (Turchia) sarà anche la rivincita della Finale degli ultimi Mondiali: a Yokohama, undici mesi fa, le azzurre accarezzarono il trofeo e poi vennero sconfitte al tie-break nel modo più beffardo possibile. Le ragazze del CT Davide Mazzanti avranno l’occasione della rivalsa, la partita che aspettavano da quasi un anno ...

Volley femminile - Europei 2019 : verso Italia-Serbia. Chirichella : “Siamo cariche - vogliamo la rivincita : prendiamoci la Finale” : L’Italia si sta preparando per affrontare la Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo domani pomeriggio (ore 16.00) alla Sports Hall di Ankara (Turchia) per andare a caccia dell’impresa contro la corazzata slava in quella che è la rivincita della Finale dei Mondiali dello scorso anno. La nostra Nazionale, capace di eliminare la Russia ai quarti di finale, partirà sfavorita ma ...

Volley femminile - Europei 2019 : verso Italia-Serbia. Mazzanti : “Dobbiamo imporre il nostro gioco - cambio palla decisivo” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in campo alla Sports Hall di Ankara (Turchia) per affrontare la Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre andranno a caccia dell’impresa nella capitale anatolica, dovranno sovvertire il pronostico della vigilia contro la corazzata slava nella rivincita della Finale dei Mondiali dell’anno scorso quando la compagine guidata da coach Zoran Terzic ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : esordio vincente dell’Italia - USA sconfitti in rimonta : esordio vincente per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto gli USA per 3-2 (20-25; 21-25, 25-22; 25-23; 15-13) e hanno così compiuto il primo passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. A Ismailia (Egitto) il nostro sestetto si è reso protagonista di una rimonta stellare contro le fortissime americane, le ragazze di coach Marco Mencarelli sono risalite dallo 0-2 e si sono imposte al ...

Volley femminile - Europei 2019 : Serbia favorita contro l’Italia. Boskovic e Mihajlovic micidiali - solidità e continuità i punti di forza : Campionesse del Mondo e Campionesse d’Europa. Questa è la Serbia, semplicemente la squadra più forte a livello internazionale, la Nazionale di Volley femminile che ha dominato le ultime due stagioni e che ha complessivamente espresso il gioco migliore in ogni evento a cui ha preso parte (non bisogna dimenticarsi dell’argento conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016 quando soltanto la Cina riuscì a fermare l’avanzata delle slave). ...

Volley femminile - Europei 2019 : Serbia favorita contro l’Italia. Boskovic e Mihajlovic micidiali - solidità e continuità i punti di forza : Campionesse del Mondo e Campionesse d’Europa. Questa è la Serbia, semplicemente la squadra più forte a livello internazionale, la Nazionale di Volley femminile che ha dominato le ultime due stagioni e che ha complessivamente espresso il gioco migliore in ogni evento a cui ha preso parte (non bisogna dimenticarsi dell’argento conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016 quando soltanto la Cina riuscì a fermare l’avanzata delle slave). ...

Italia-Serbia in tv - Semifinale Europei Volley femminile : a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Sabato 7 settembre si giocherà Italia-Serbia, Semifinale degli Europei 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le slave in una partita al cardiopalma che si preannuncia estremamente combattuta e avvincente, nella capitale andrà in scena la rivincita della Finale degli ultimi Mondiali e la nostra Nazionale cercherà di vendicarsi contro la corazzata di coach Zoran Terzic che partirà con i favori ...

Volley femminile - Europei 2019. Ofelia Malinov : “Contenta per la semifinale. Vogliamo vendicarci contro la Serbia” : L’Italia si sta trasferendo da Lodz (Polonia) ad Ankara (Turchia) dove sabato affronterà la Serbia nelle semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale è reduce dal colpaccio contro la Russia e ora andrà a caccia dell’impresa contro le Campionesse del Mondo nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna iridata. Le azzurre si devono sobbarcare un bel viaggio verso la capitale anatolica ...

Volley femminile - Europei 2019 : la griglia delle semifinaliste. Serbia in pole position - Italia per la magia - Turchia insegue : Italia-Serbia e Turchia-Polonia: sono queste le semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno sabato 7 settembre alla Sports Hall di Ankara (Turchia). Si preannuncia grande spettacolo nella capitale anatolica con due confronti particolarmente avvincenti che regaleranno grandi emozioni, diamo uno sguardo alla situazione delle quattro squadre e stiliamo una griglia di partenza tra favorite nella corsa verso la conquista del ...

Volley femminile - Europei 2019 : Paola Egonu miglior marcatrice! Tutte le statistiche e le classifiche individuali : Paola Egonu è la miglior marcatrice degli Europei 2019 di Volley femminile, l’opposto della nostra Nazionale ha infatti messo a segno 147 punti nelle sette partite disputate fino a questo punto del torneo (24 set complessivi: 5 vittorie per 3-0, 1 successo per 3-1, 1 sconfitta al tie-break) e si è così issata al comando della speciale classifica. La fuoriclasse azzurra sembra lanciatissima verso la conquista del prestigioso premio ...

Italia-Serbia - Europei Volley femminile 2019 : semifinale in diretta tv su Rai Due. Data - programma - orario d’inizio e tv : Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2019 di volley femminile, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due. La nostra Nazionale sarà ancora protagonista sulle reti generaliste dopo l’impresa compiuta contro la Russia, le azzurre scenderanno in campo sabato 7 settembre (ore 16.00) ad Ankara (Turchia) per affrontare la corazzata di Tijana Boskovic in una partita da dentro o fuori. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono chiamate ad alzare ...

L'Italia del Volley femminile in semifinale agli Europei : Le donne del volley italiano non si fermano più. Stasera, 4 Settembre, a Lodz in Polonia le azzurre hanno battuto per 3-1 la nazionale russa. Ennesimo successo per L'Italia che, dopo il mondiale vinto dai ragazzi Under 19, sogna un altra medaglia prestigiosa da esporre nella gloriosa vetrina del volley italiano. Le ragazze, per adesso, non stanno tradendo le grandi aspettative che si sono formate intorno alla squadra: 6 vittorie, 1 sconfitta e ...

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone delle semifinali. Calendario - orari - programma e tv. C’è l’Italia! : Si è delineato il tabellone delle semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile. L’Italia, dopo aver sconfitto la Russia al termine di una battaglia campale, si è guadagnata il diritto di affrontare la Serbia nella rivincita degli ultimi Mondiali: Paola Egonu e compagne partiranno sfavorite ma hanno tutte le carte in regola per battere le slave detentrici del trofeo. La nostra Nazionale andrà a caccia dell’atto conclusivo da ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Serbia e Turchia-Polonia in semifinale - sconfitte Russia e Olanda : Italia-Serbia e Turchia-Polonia saranno le semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile che si giocheranno sabato 7 settembre ad Ankara (Turchia). I quarti di finale andati in scena nella giornata odierna hanno regalato grandi emozioni, battaglie intense e anche qualche sorpresa che ha così delineato il tabellone delle semifinali. SERBIA-BULGARIA 3-0 (25-19; 25-18; 28-26) Le Campionesse del Mondo hanno confermato il pronostico della vigilia ...