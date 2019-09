Volkswagen ID3 - A novembre l' avvio della produzione

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 6 settembre 2019) LaID3 sarà avviata il prossimo mese dinella fabbrica tedesca di Zwickau. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa di Wolfsburg che si appresta a dare il via a una nuova era elettrica presentando il 9 settembre il primo modello di una nuova generazione di veicoli a batteria basati sulla piattaforma modulare Meb.Prime consegne in estate. Per prepararsi all'di serie, lo stabilimentoSassonia ha già sfornato 400 esemplari di preche sono attualmente impegnati nell'ultima fase di collaudi stradali in Europa. I primi modelli che usciranno dalle linee di Zwickau saranno destinati ad aziende partner: le prime consegne ai clienti sono infatti fissate per la prossima estate. Inizialmente le elettriche saranno consegnate a chi ha riservato un esemplare online: da quando è stata avviata la campagna di preordine, la ...

