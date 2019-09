VIDEO F1 | GP Italia 2019 | il lungo di Charles Leclerc alla Prima Variante nelle FP2

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il risultato della FP1 - Charles Leclerc davanti a tutti con la Ferrari : Mattinata complicata sotto il profilo metereologico a Monza dove è incominciato il lungo weekend del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha comunque ruggito nelle prove libere 1 e ha timbrato il miglior tempo a dimostrazione che la Ferrari è la naturale favorita su un tracciato molto veloce come quello brianzolo. All’inseguimento Sebastian Vettel con l’altra rossa, Lewis Hamilton con la Mercedes e le ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Fernando Alonso nel box della McLaren a Monza : Fernando Alonso è presente a Monza dove oggi è incominciato il lungo weekend del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1. Lo spagnolo è stato avvistato nel box della McLaren, sua ex squadra che lo ha accolto a braccia aperte in questa giornata di prove libere. Il due volte Campione del Mondo, che attualmente si sta preparando per la Dakar 2020, ha così affiancato Sainz e Norris. Di seguito il VIDEO di Fernando Alonso nei box della McLaren ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il nuovo casco tricolore di Charles Leclerc : Non cambia lo scenario, dal Belgio all’Italia: Charles Leclerc resta in vetta alla classifica. Il giovanissimo ferrarista fa esaltare il pubblico di Monza nel Gran Premio del Bel Paese: per lui prima posizione in una sessione iniziale complicata di prove libere. Leclerc ha sfoggiato un bellissimo casco con una livrea tricolore: andiamo a scoprirlo. VIDEO F1, GP D’Italia: IL nuovo casco DI Charles Leclerc ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Raikkonen e Perez a muro nelle prime prove libere : Prima sessione di prove libere per il GP d’Italia di F1 in quel di Monza davvero complicata per i piloti. Pioggia ad intermittenza, poi pista umida: moltissime difficoltà nello scegliere il set-up giusto. Addirittura due piloti sono usciti fuori di pista sbattendo contro le protezioni: si tratta di Kimi Raikkonen e di Sergio Perez. Andiamo a rivedere i due crash. VIDEO F1 Raikkonen E Perez A muro nelle prime libere DEL GP ...

VIDEO/ Armenia Italia - 1-3 - : highlights e gol della partita. Azzurri verso Euro 2020! : Video Armenia Italia, 1-3, highlights e gol della partita, valida per il torneo di qualificazione agli Europei 2020. Bella vittoria azzurra!.

Diretta Spagna Italia/ Streaming VIDEO tv : inizia la seconda fase - Mondiali basket - : Diretta Spagna Italia Mondiali basket 2019 Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita che inaugura la seconda fase del torneo.

VIDEO Armenia-Italia 1-3 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020 : gli azzurri vincono in rimonta : L’Italia vince in rimonta in Armenia nella gara valida per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio: a Jerevan padroni di casa in vantaggio all’11′ con Karapetian, poi espulso a fine primo tempo, pari prima dell’intervallo con Belotti al 28′. Nella ripresa in rete al 77′ il nuovo entrato Pellegrini, chiude i conti poco dopo Belotti all’80’. Highlights Armenia-Italia 1-3 IL VANTAGGIO ...

Hunger games - Il canto della rivolta : Parte 2 - Italia 1/ Streaming VIDEO del film : Hunger games - Il canto della rivolta: Parte 2 in onda su Italia 1 per oggi, giovedì 5 settembre 2019. Nel cast Jennifer Lawrence. Streaming del film.

DIRETTA/ Italia Polonia U20 - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : si comincia! : DIRETTA Italia Polonia U20, risultato live 0-0, streaming video tv: la nazionale del CT Franceschini apre il suo impegno nel Torneo 8 Nazioni.

DIRETTA ARMENIA ITALIA/ Streaming VIDEO Rai : grandi numeri azzurri nel girone J : DIRETTA ARMENIA ITALIA Streaming video Rai: numeri eccellenti per la nostra nazionale nel girone J, oggi quinta partita nelle qualificazioni a Euro 2020.

