Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELRomaNO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI INFINE VI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELRomaNO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA CASSIA CODE TRA LA FORMELLESE E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE INCIDENTE ANCHE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE INCIDENTE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE E’ STATO RISOLTO IL GUASTO AL CONVOGLIO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, NEL DETTAGLIO IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN ESTERNA, DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA ...

