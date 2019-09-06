virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE E’ STATO RISOLTO IL GUASTO AL CONVOGLIO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, NEL DETTAGLIO IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN ESTERNA, DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN ESTERNA, DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 Roma-ORTE, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 Roma-ORTE, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 MILANO NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE DELLA Regione. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA A1 Roma-NAPOLI PER LAVORI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORENTINI E TANGENZIALE EST SULLA VIA AURELIA SI CIRCOLA SOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione. DIMINUITO ANCHE IL TRAFFICO NEL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST SULLA VIA AURELIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE RISULTA PRESSOCHE’ SCORREVOLE ESCLUSO I TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA MENTRE PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra FIORENTINI e Tangenziale IN direzione Roma E SULLA A1 Roma-FIRENZE RALLENTAMENTI PER CANTIERI IN MOVIMENTO NEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra LA TOGLIATTI e Tangenziale Est IN direzione Roma SULLA Roma FIUMICINO ...