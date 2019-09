Venezia 76 | il ritorno del «pirata» Johnny Depp

Il ritorno del “padrino” Alessandro Borghi a Venezia 76 «È diventata casa mia» : Borghi torna a Venezia «Un luogo della mia vita» getty images Alessandro Borghi è tornato ieri a Venezia questa volta non come padrino, ma come protagonista di un incontro ...

Il ritorno del “padrino” Alessandro Borghi a Venezia 76 «È diventata casa mia» : Borghi torna a Venezia «Un luogo della mia vita» getty images Alessandro Borghi è tornato ieri a Venezia questa volta non come padrino, ma come protagonista di un incontro ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : Venezia scatenato - doppio ritorno alla Reggina : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche i club di Serie B e Serie C, il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’ durante l’edizione odiena. Lo Spezia sprinta per il difensore Simic mentre il Pescara è ad un passo dalla punta Tumminello. Il Frosinone ha preso dal Brescia il portiere Bastianello, il Venezia spinge per Rolando della Samp e segue il difensore centrale Nemanja Mitrovic ex Inter oggi allo Jagiellonia. ...