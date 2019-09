Vaticano | inizia la battaglia per il Sinodo sull' Amazzonia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Francesco Boezi I cardinali Burke e Brandmueller hanno inoltrato lettere preoccupate suldell'. Le dure accuse del fronte tradizionalista Ildi ottobrecontinua a suscitare le dure reazioni dei tradizionalisti. I cardinali Raymond Leo Burke e Walter Brandmueller hanno già bocciato l'Instumentum Laboris nel corso della primavera. Il tempo sta scorrendo. Ottobre si avvicina. Non sembrano essere previste modifiche a quel documento. E i due hanno così deciso di rilanciare, inoltrando missive dense di ragionamenti al resto del collegio cardinalizio. Sono testi allarmati, in cui il binomio, che aveva già firmato assieme ai compianti Caffarra e Meisner i dubia su Amoris Laetitia, pone il problema della compatibilità tra la dottrina cattolica ufficiale e quanto previsto dal testo che detta le linee guida per i lavori dell'appuntamento sinodale. ...

