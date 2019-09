US Open 2019 | la regina Serena Williams vuole il 24° Slam | Bianca Andreescu la miglior

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Tutto come previsto.continua nel suo incedere regale negli USdi tennis, ultimodell’annata. L’americana (n.8 del ranking) ha staccato il biglietto per la finale, demolendo letteralmente l’ucraina Elina Svitolina, lasciandole la pochezza di 4 game (6-3 6-1) e ottenendo il pass della decima finale in carriera in questo Major. Era il 1999 quandoseppe arrivare fino in fondo a questo torneo e vincerlo all’età di neanche 18 anni. 20 anni dopo la campionessa americana ha un solo obiettivo in mente: il 24°ed eguagliare il record di Margaret Court. Il tennis messo in mostra in questo torneo, fino ad ora, è stato di altissimo livello e pare che questo target possa essere centrato. Un atto conclusivo che avrà però anche altri significati e i motivi sono due: i ko nelle ultime finali dei Major disputate e il precedente con la ...

Eurosport_IT : Siete ancora vivi???????! ?? MATTEO #BERRETTINI È IN SEMIFINALE AGLI US OPEN ???????????????????? #EurosportTENNIS | #USOpen… - 2010MisterChip : Italianos ???? en semis de Grand Slam: ?? Adriano Panatta: Roland Garros 1973, 1975 y 1976. ?? Corrado Barazzutti: US… - RaiSport : ?? Matteo #Berrettini nella storia del tennis italiano! Batte Gael #Monfils dopo una maratona di 4 ore e vola in sem… -