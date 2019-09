Uragano Dorian verso Europa ed Italia Ãˆ una bufala | facciamo chiarezza

Florida - Uragano Dorian fa piovere cocaina : Marco Della Corte L' uragano ha devastato le Bahamas e portato il terrore negli Stati Uniti, un fenomeno sorprendente sulle spiagge della Florida , intanto sale il numero di vittime dopo la devastazione L' uragano Dorian , che dallo scorso agosto ha devastato le Antille e la costa est degli Stati Uniti, ha fatto fa piovere re droga sulle spiagge della Florida . A riportare la notizia è stata la testata online Usa Today. In particolare, ...

Uragano Dorian - storie di terrore e disperazione dalle Bahamas : uomo cieco scappa dalla tempesta - il figlio disabile sulle spalle [GALLERY] : L’ Uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio. Al momento, sono almeno 30 le vittime, ma le autorità locali hanno avvisato che il bilancio è destinato a salire tragicamente, considerando i centinaia di dispersi. Le immagini dall’arcipelago mostrano uno scenario di assoluta devastazione, con case, edifici e strade completamente distrutti dai forti venti e dalle violente inondazioni. La popolazione delle Bahamas è stata messa a dura prova ...

Uragano Dorian - scompiglio e sorpresa in Florida : spunta cocaina sulle spiagge : L’ Uragano Dorian , che ha provocato decine di morti (bilancio ancora provvisorio) nelle Bahamas, fa registrare conseguenze sorprendenti negli Stati Uniti, evidenzia USA Today: ha creato scompiglio sulle spiagge di Cocoa Beach, i Florida , dove la polizia ha recuperato una borsa con 15 kg di cocaina , del valore di circa 300mila dollari. La droga è stata trasportata a riva dalle onde e non è escluso che nei prossimi giorni arrivino altri ...

Dorian - non solo tempeste : l’Uragano porta diversi chili di cocaina sulle spiagge in Florida : Segnalazioni su almeno due spiagge dello Stato della East Coast USA. Secondo la polizia Usa un panetto di cocaina come quelli può fruttare circa 30mila dollari nel mercato illegale. Intanto salgono a 30 i morti provocati dall'uragano nelle Bahamas.Continua a leggere