Uragano Dorian | storie di terrore e disperazione dalle Bahamas | uomo cieco scappa dalla

Uragano Dorian - scompiglio e sorpresa in Florida : spunta cocaina sulle spiagge : L’ Uragano Dorian , che ha provocato decine di morti (bilancio ancora provvisorio) nelle Bahamas, fa registrare conseguenze sorprendenti negli Stati Uniti, evidenzia USA Today: ha creato scompiglio sulle spiagge di Cocoa Beach, i Florida , dove la polizia ha recuperato una borsa con 15 kg di cocaina , del valore di circa 300mila dollari. La droga è stata trasportata a riva dalle onde e non è escluso che nei prossimi giorni arrivino altri ...

