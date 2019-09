Uragano Dorian | la tempesta non arresta la sua corsa | già 30 vittime nelle Bahamas

Uragano Dorian raggiunge Carolina del Nord/ Dopo le Bahamas declassato a Categoria 1 : L'Uragano Dorian si starebbe dirigendo verso l'Europa stando agli esperti meteo. La prossima settimana possibili ripercussioni anche in Italia

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

L’Uragano Dorian tocca terra in North Carolina con venti di 150km/h : ancora molto pericoloso : L’uragano Dorian, adesso di categoria 1 con venti a 150km/h, ha toccato terra in North Carolina ma il Centro nazionale degli uragani statunitense avverte che nonostante il declassamento è ancora molto pericoloso. L’uragano porta piogge torrenziali e si muove lentamente, a 22km/h, sferzando così per più tempo le zone su cui passa. In Virginia, stato vicino, le condizioni sono ancora di tempesta tropicale. Il vento ha forza di uragano ...

Uragano Dorian verso Europa ed Italia È una bufala - facciamo chiarezza : Nelle ultime ore si sta diffondendo sulla rete, in particolar modo su facebook, una notizia riguardante l'arrivo dell'Uragano Dorian sull'Europa e addirittura in Italia. Premettiamo immediatamente...

Florida - Uragano Dorian fa piovere cocaina : L'uragano ha devastato le Bahamas e portato il terrore negli Stati Uniti, un fenomeno sorprendente sulle spiagge della Florida, intanto sale il numero di vittime dopo la devastazione L'uragano Dorian, che dallo scorso agosto ha devastato le Antille e la costa est degli Stati Uniti, ha fatto fa pioverere droga sulle spiagge della Florida. A riportare la notizia è stata la testata online Usa Today. In particolare, presso le spiagge di ...

Uragano Dorian - storie di terrore e disperazione dalle Bahamas : uomo cieco scappa dalla tempesta - il figlio disabile sulle spalle [GALLERY] : L’Uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio. Al momento, sono almeno 30 le vittime, ma le autorità locali hanno avvisato che il bilancio è destinato a salire tragicamente, considerando i centinaia di dispersi. Le immagini dall’arcipelago mostrano uno scenario di assoluta devastazione, con case, edifici e strade completamente distrutti dai forti venti e dalle violente inondazioni. La popolazione delle Bahamas è stata messa a dura prova ...

Uragano Dorian - scompiglio e sorpresa in Florida : spunta cocaina sulle spiagge : L’Uragano Dorian, che ha provocato decine di morti (bilancio ancora provvisorio) nelle Bahamas, fa registrare conseguenze sorprendenti negli Stati Uniti, evidenzia USA Today: ha creato scompiglio sulle spiagge di Cocoa Beach, i Florida, dove la polizia ha recuperato una borsa con 15 kg di cocaina, del valore di circa 300mila dollari. La droga è stata trasportata a riva dalle onde e non è escluso che nei prossimi giorni arrivino altri ...

USA - l’Uragano Dorian produce piogge intense - forti venti e distruttivi tornado nelle Carolina : vittime e danni [FOTO e VIDEO] : l’uragano Dorian ha colpito la costa sudorientale degli Stati Uniti, provocando tornado, potenti onde, Strom Surge e forti piogge. Ad un certo punto, l’occhio dell’uragano si è avvicinato a circa 48km da Cape Fear, in North Carolina. Mentre Dorian si avvicinava pericolosamente ad un landfall nelle Carolina, è rimasto una tempesta estremamente pericolosa, nonostante si sia indebolito fino alla categoria 2. Attualmente, l’uragano è stato ...

L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

Uragano Dorian - il governo delle Bahamas : “Il bilancio dei morti sarà sconcertante” : Si parla di migliaia di dispersi. La Croce Rossa Internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Grand Bahama e Abacos - circa 13.000 immobili - siano state gravemente danneggiate o distrutte dall'Uragano

Uragano Dorian - Bahamas devastate : 30 morti e migliaia di dispersi. Ministro Sanità : “Il numero delle vittime sarà sconcertante” : Oltre 440mila persone hanno dovuto lasciare la loro casa e 30 sono morte. Ma il numero delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Dorian che ha devastato le Bahamas è destinato a salire secondo il Ministro della Sanità del Paese, Duane Sands. “sarà sconcertante”, ha detto, visto che al momento risulta che ci siano migliaia di dispersi.Intanto la tempesta di categoria 2 con venti fino a 170 chilometri all’ora, è arrivata ...

Il mostruoso Uragano Dorian visto dallo Spazio : incontro “ravvicinato” con l’occhio del ciclone - il VIDEO di Luca Parmitano : Un VIDEO mozzafiato ha catturato dalla Stazione Spaziale l’immensità dell’uragano Dorian: lo ha pubblicato su Twitter l’astronauta Luca Parmitano. E’ una prospettiva eccezionale della tempesta, osservata prima da lontano e poi gradualmente sempre più da vicino: mostra il vortice di nubi o poi l’occhio, nel quale fa capolino l’azzurro dell’oceano. Il VIDEO è un time-lapse ottenuto montando in sequenza ...

