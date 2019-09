Uragano Dorian | il governo delle Bahamas | “Il bilancio dei morti sarà sconcertante”

L’ Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

Uragano Dorian : alle Bahamas bilancio dei morti “sconcertante” - inviate centinaia di “body bag” : Il bilancio delle vittime dell’ Uragano Dorian alle Bahamas sarà “sconcertante“: lo ha annunciato – secondo quanto riporta la BBC- il governo dell’arcipelago caraibico, a seguito del passaggio del ciclone che ha messo in ginocchio la regione. Attualmente si parla di circa 30 morti , ma il governo sta inviando 200 “body bag” (sacchi per le salme) alle isole Abaco, l’area più colpita del Paese. Secondo ...

L’ Uragano Dorian ha devastato le Bahamas : bilancio di 30 morti - ma i dispersi sono migliaia : migliaia di persone sono indicate come disperse alle Bahamas dopo il passaggio dell'uragano Dorian . Un sito, Dorian PeopleSearch.com, elenca i nomi di oltre 5.500 individui scomparsi. Almeno trenta le vittime accertate. Nelle ultime ore l'uragano è risalito a categoria 3, dopo essere sceso da 5 a 2.Continua a leggere

Uragano Dorian - gli ultimi aggiornamenti : decine di morti alle Bahamas - vasti blackout in North e South Carolina : Le autorità delle Bahamas hanno reso noto che l’ultimo bilancio ufficiale dell’ Uragano Dorian è salito ad almeno 30 vittime, mentre rimane ancora imprecisato il numero dei dispersi. Circa 220mila utenze in South Carolina sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta, secondo quanto riferito d alle società elettriche locali. Tra le città maggiormente colpite dal blackout la storica Charleston, Berkeley e Dorchester. Il numero ...

Trump e il mistero della mappa modificata con il pennarello per mostrare di aver ragione sull' Uragano Dorian : Un tratto di pennarello nero sulla mappa che descrive la traiettoria di Dorian e una linea curva che estende il cono dell’uragano fino a comprendere uno spicchio dell’Alabama. A tenere in mano il cartello, al termine di un briefing nello Studio Ovale, è Donald Trump , che nel fine settimana in un tweet aveva erroneamente inserito il Cotton State tra quelli che sarebbero stati travolti dal ciclone. Affermazione ...

Uragano Dorian - Trump mostra una mappa alterata : “Ha minacciato l’Alabama”. Per tutti è un maldestro tentativo di confermare un tweet sbagliato [FOTO] : Scoppia l’ennesima polemica intorno al Presidente statunitense Donald Trump . Che si tratti di clima o uragani, le parole e i gesti del Presidente fanno sempre discutere. Nelle ultime ore, tutti i media statunitensi stanno riportando la notizia secondo cui Trump avrebbe mostra to una mappa alterata della traiettoria dell’ Uragano Dorian . La tempesta, che sta provocando tornado, inondazioni e forti venti sulla costa orientale, è stato l’argomento di ...

Uragano Dorian - l’allerta meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...