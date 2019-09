Uragano Dorian | Bahamas devastate | 30 morti e migliaia di dispersi Ministro Sanità | “Il

Il mostruoso Uragano Dorian visto dallo Spazio : incontro “ravvicinato” con l’occhio del ciclone - il VIDEO di Luca Parmitano : Un VIDEO mozzafiato ha catturato dalla Stazione Spaziale l’immensità dell’uragano Dorian: lo ha pubblicato su Twitter l’astronauta Luca Parmitano. E’ una prospettiva eccezionale della tempesta, osservata prima da lontano e poi gradualmente sempre più da vicino: mostra il vortice di nubi o poi l’occhio, nel quale fa capolino l’azzurro dell’oceano. Il VIDEO è un time-lapse ottenuto montando in sequenza ...

Uragano Dorian : "il bilancio dei morti potrebbe essere sconcertante" : Arrivano nuove notizie drammatiche dalle Bahamas, colpite nei giorni scorsi (ve ne abbiamo parlato qui) da uno degli uragani più potenti della storia per la zona. Secondo Duane Sands, ministro...

Uragano Dorian : alle Bahamas bilancio dei morti “sconcertante” - inviate centinaia di “body bag” : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas sarà “sconcertante“: lo ha annunciato – secondo quanto riporta la BBC- il governo dell’arcipelago caraibico, a seguito del passaggio del ciclone che ha messo in ginocchio la regione. Attualmente si parla di circa 30 morti, ma il governo sta inviando 200 “body bag” (sacchi per le salme) alle isole Abaco, l’area più colpita del Paese. Secondo ...

Uragano Dorian : alla Bahamas il bilancio dei morti “sconcertante” - inviate centinaia di “body bag” : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas sarà “sconcertante“: lo ha annunciato – secondo quanto riporta la BBC- il governo dell’arcipelago caraibico, a seguito del passaggio del ciclone che ha messo in ginocchio la regione. Attualmente si parla di circa 30 morti, ma il governo sta inviando 200 “body bag” alle isole Abaco, l’area più colpita del Paese. Secondo i funzionari, ...

L’Uragano Dorian si indebolisce - declassato a 1ª categoria : L’uragano Dorian si indebolisce ancora: il National Hurricane Center lo ha declassato a 1ª categoria mentre si avvicina alle coste della Carolina del Nord. I venti soffiano a circa 150 km/h e un ulteriore “lento indebolimento è atteso nei prossimi giorni“, fa sapere il Centro, avvertendo che tuttavia che Dorian dovrebbe restare “un uragano potente“. L'articolo L’uragano Dorian si indebolisce, declassato a 1ª ...

L’Uragano Dorian ha devastato le Bahamas : bilancio di 30 morti - ma i dispersi sono migliaia : migliaia di persone sono indicate come disperse alle Bahamas dopo il passaggio dell'uragano Dorian. Un sito, DorianPeopleSearch.com, elenca i nomi di oltre 5.500 individui scomparsi. Almeno trenta le vittime accertate. Nelle ultime ore l'uragano è risalito a categoria 3, dopo essere sceso da 5 a 2.Continua a leggere

Uragano Dorian - gli ultimi aggiornamenti : decine di morti alle Bahamas - vasti blackout in North e South Carolina : Le autorità delle Bahamas hanno reso noto che l’ultimo bilancio ufficiale dell’Uragano Dorian è salito ad almeno 30 vittime, mentre rimane ancora imprecisato il numero dei dispersi. Circa 220mila utenze in South Carolina sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta, secondo quanto riferito dalle società elettriche locali. Tra le città maggiormente colpite dal blackout la storica Charleston, Berkeley e Dorchester. Il numero ...

Bahamas distrutte dall’Uragano Dorian - migliaia di dispersi : Un sito creato ad hoc ne conta 5.500, ancora irraggiungibili le isole più colpite. Trump e le polemiche sulla mappa truccata

Trump e il mistero della mappa modificata con il pennarello per mostrare di aver ragione sull'Uragano Dorian : Un tratto di pennarello nero sulla mappa che descrive la traiettoria di Dorian e una linea curva che estende il cono dell’uragano fino a comprendere uno spicchio dell’Alabama. A tenere in mano il cartello, al termine di un briefing nello Studio Ovale, è Donald Trump, che nel fine settimana in un tweet aveva erroneamente inserito il Cotton State tra quelli che sarebbero stati travolti dal ciclone. Affermazione ...

Uragano Dorian - la devastazione alle Bahamas vista dall’alto : L'articolo Uragano Dorian, la devastazione alle Bahamas vista dall’alto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Uragano Dorian - Trump mostra una mappa alterata : “Ha minacciato l’Alabama”. Per tutti è un maldestro tentativo di confermare un tweet sbagliato [FOTO] : Scoppia l’ennesima polemica intorno al Presidente statunitense Donald Trump. Che si tratti di clima o uragani, le parole e i gesti del Presidente fanno sempre discutere. Nelle ultime ore, tutti i media statunitensi stanno riportando la notizia secondo cui Trump avrebbe mostrato una mappa alterata della traiettoria dell’Uragano Dorian. La tempesta, che sta provocando tornado, inondazioni e forti venti sulla costa orientale, è stato l’argomento di ...

Uragano Dorian - l’allerta meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...

Uragano Dorian - massima allerta negli USA : tornado outbreak - inondazioni e forti venti nelle Carolina [FOTO e VIDEO] : Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’Uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è ...

L’Uragano Dorian si rinforza : Dopo essere sceso da categoria 5 la massima, alla 2 dalle Bahamas ad est della Florida, adesso Dorian è un uragano cat 3. Adesso si muove lungo la lingua calda del Golfo del Messico dove ha ripreso vigore con venti medi a 185km/h ed a 100miglia della Carolina del Sud(qua si registrano raffiche di 120km/h in costa). Domani l’allerta si sposterà nel nord Carolina, nella Georgia e la Virginia per venti intensi e piogge anche oltre i ...