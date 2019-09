Uomini e Donne | Luigi Mastroianni finisce nelle polemiche | la sua risposta

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e Teresa Langella sul red carpet di Venezia : "Noi più degli attori hollywoodiani" : La coppia sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, l'ex corteggiatore replica alle critiche.

Uomini e Donne : Claudia Dionigi si prende gioco di Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne preso in giro da Claudia Dionigi: ecco perchè Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi formano una delle coppie più amate dai fan del Trono Classico di Uomini e Donne. E il loro amore pare essere molto forte, tanto da indurre a far pensare ai loro supporter che potrebbero rimanere insieme per tanto tempo. Il rapporto di Claudia e Lorenzo però è anche molto scherzoso: spesso e volentieri si prendono in giro, come è ...

Mario Serpa risponde per le rime a Simone Di Matteo : 'Uomini e Donne non è una Onlus' : Sembrava essere giunta momentaneamente al termine la polemica di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne contro Raffaella Mennoia, storica autrice del programma condotto da Maria De Filippi. Ma dopo giorni di silenzio, dovuti probabilmente a qualche provvedimento preso contro Mario Serpa e Teresa Cilia, la questione è tornata ad essere di grande attualità in seguito alle affermazioni di Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari che con lei ha ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo Riccardi da piccolo : lo scherzetto di Claudia : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: una storia vera Dopo la fine di Uomini e Donne e la scelta nel castello Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi continuano a vivere felici la loro storia d’amore, divertendosi come ai vecchi tempi, anzi ogni giorno di più, e condividendo con tutti i loro follower i […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi da piccolo: lo scherzetto di Claudia proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne news Mario Serpa - è di nuovo caos sulla trasmissione : l’accaduto : news Uomini e Donne, la polemica di Mario Serpa con il programma La polemica di Mario Serpa con Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e chi più ne ha più ne metta sembrava essere destinata a finire nel dimenticatoio ma a quanto pare, anche dopo le ultime novità su Teresa Cilia, le cose non […] L'articolo Uomini e Donne news Mario Serpa, è di nuovo caos sulla trasmissione: l’accaduto proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Mario Serpa attacca un amico di Tina Cipollari : Uomini e Donne: Mario Serpa contro Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari La querelle tra Mario Serpa, Teresa Cilia e Raffaella Mennoia scoppiata in piena estate, continua ad essere al centro del Gossip di Uomini e Donne. Simone Di Matteo, grande amico di Tina Cipollari con la quale ha condiviso anche l’esperienza a Pechino Express, ha riacceso gli animi. Tutto è nato da un suo articolo con cui ha definito insensate le polemiche contro ...

Ex di Uomini e Donne a Venezia - la figlia di Pino Daniele : “Mi sta ricordando un po’ la sagra del tartufo” : Sara Daniele non approva la presenza degli ex Uomini e Donne e Temptation Island al Festival di Venezia Sta facendo discutere parecchio in questi giorni la presenza di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island al Festival del Cinema di Venezia. Ex tronisti, corteggiatori e tentatori diventati popolari grazie ai programmi di […] L'articolo Ex di Uomini e Donne a Venezia, la figlia di Pino Daniele: “Mi sta ricordando ...

Simone Di Matteo vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Ex Uomini e Donne : 'So da dove vengo' : Teresa Cilia e Mario Serpa ancora nella polemica. Questa volta ad accusarli di ingratitudine è stato Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari.

Uomini e Donne - lite furiosa in studio tra Cristina e David. Maria De Filippi costretta a cacciarli : Nonostante la messa in onda del seguitissimo programma di Maria De Filippi Uomini e Donne sia stata posticipata di una settimana, la prima puntata del Trono Over è già stata registrata. In studio si sono ritrovati faccia a faccia Cristina Incorvaia e l'ormai ex fidanzato David Scarantino. I due, que

Gossip Uomini e Donne - Oscar : il gesto per Eleonora sorprende : Oscar Branzani e Eleonora Rocchini di Uomini e Donne: ritorno di fiamma? Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, dopo aver affrontato una lunga crisi, hanno decido di porre fine alla loro storia d’amore, gettando nella disperazione più totale i tantissimi fan, i quali però non si sono dati ancora per vinti. E proprio un gesto social di Oscar Branzani ha riacceso la speranza di questi ultimi. Difatti molti supporter, seguendo qualsiasi mossa ...

Spoiler Uomini e Donne - Barbara De Santi ritorna e litiga con Gemma : Barbara De Santi ritorna a Uomini e Donne. Ad annunciarlo è stata la dama stessa attraverso la pubblicazione su Instagram che la ritrae all'interno dei camerini degli studi Elios della conduttrice Maria De Filippi. Particolarmente sorridente, Barbara indossa un abito di colore bianco in cui la rivedremo dalla prima puntata del trono over. La donna esordisce sul web con la seguente didascalia all'immagine: "Passeggiando per i corridoi di ...

Spoiler Uomini e Donne - Barbara De santi ritorna e litiga con Gemma : Barbara De santi ritorna a Uomini e Donne. Ad annunciarlo è stata la dama stessa attraverso la pubblicazione su Instagram che la ritrae all'interno dei camerini degli studi Elios della conduttrice Maria De Filippi. Particolarmente sorridente, Barbara indossa un abito di colore bianco in cui la rivedremo dalla prima puntata del trono over. La donna esordisce sul web con la seguente didascalia all'immagine: "Passeggiando per i corridoi di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Javier - esterna con la tronista - ecco chi : Uomini e Donne anticipazioni: per Javier Martinez, single di Temptation Island che si avvicinò molto a Ilaria Teolis, niente trono, ma sta corteggiando una tronista. ecco chi Javier Martinez è stato un dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, avvicinandosi parecchio a Ilaria Teolis. I rumors degli ultimi giorni lo volevano sul prossimo trono di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Javier, esterna con la ...

Uomini e Donne - Mercedesz Henger perdona Lucas Peracchi : l’annuncio : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi di Uomini e Donne hanno chiarito: la confessione In queste ultime ore la coppia composta da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger ha creato un vero e porprio scompiglio mediatico. Cos’è successo? Riassumendo brevemente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato sui social di essere stato tradito dalla fidanzata Mercedesz Henger. Tradimento però prontamente smentito da quest’ultima, la quale ha ...