Un governo per un Green New Deal per l’Italia?

huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nel 2013, agli Stati generali dellaeconomy di Rimini, lanciavamo la proposta di unNew. (Io e altri, UnNewper l’Italia, Ed Ambiente 2013, con la presentazione di Simon Upton, direttore ambiente dell’OCSE e l’introduzione di Tim Jackson).Provo quindi una particolare soddisfazione nel vedere, sia pure qualche anno dopo, quella proposta fra quelle qualificanti per il nuovoConte e per l’inedita, alleanza 5Stelle e Pd che lo sostiene. Se non basta una rondine a segnare l’inizio della primavera, ancora meno basta una dichiarazione programmatica per qualificare una politica di. Vi sono, tuttavia, in questo caso anche altri indizi. Sia i 5 Stelle, sia il Pd hanno bisogno, per dare credibilità e consistenza a questo, di individuare un’ispirazione comune e condivisa, forte e innovativa, diversa ...

