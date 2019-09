Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica ieri il giuramento della nuova squadra di governo davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella nel primo Consiglio dei Ministri è stato nominato Paolo Gentiloni alla commissione europea al candidato italiano che andrà a ricoprire la carica di vice presidente con deleghe o ...

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sul nuovo governo il conte Bisca giurato ieri nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella e lanciando poi segnale di novità dal Consiglio dei Ministri che ha confermato il nome di Paolo Gentiloni come componenti italiano della commissione europea lex premier era vicepresidente avrà la delega ...

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella avventura i ministri pentastellati e del PD che impongono l’esecutivo ai quali il premier ha chiesto rapporti reali e niente sgrammaticature istituzionali lunedì verrà votata la fiducia alla camera poi al Senato Intanto il primo ...

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella avventura i ministri pentastellati del PD che pongono l’esecutivo ai quali il premier ha chiesto rapporti reali e niente sgrammaticature istituzionali lunedì verrà votata la fiducia alla camera poi al Senato il primo Consiglio dei ...

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ha giurato ieri il governo Conte bis 21 i ministri di un Movimento 5 Stelle Partito Democratico ai quali il trenino ha chiesto le ali e niente sgrammaticature istituzionali Salvini ha chiamato ad una manifestazione davanti a Montecitorio per lunedì giorno della fiducia della Camera al nuovo esecutivo genti componente italiano ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 101 e pensione di garanzia - le nuove misure : Pensioni ultime notizie: Quota 101 e pensione di garanzia, le nuove misure Se il 2019 è stato l’anno di Quota 100, il 2020 potrebbe essere quello della pensione di garanzia. Alla fine alcuni interventi sul fronte previdenziali potrebbe esserci: sulle Pensioni ultime notizie riguardano proprio le idee che potrebbero concretizzarsi con l’avvento produttivo del governo Lega-M5S. Riguardano Quota 100, misura sulla quale sono in piedi alcune ...

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis e poi Primo consiglio dei ministri dal quale sono arrivati i segnali di Nobita il governo impugna come di scrive storia e oltre le competenze regionali una legge del Friuli Venezia Giulia sui migranti e indica Paolo Gentiloni come componente italiano della commissione europea l’ex ...

Ultime Notizie Hi Tech : le Ultime Notizie aggiornate Hi Tech : Scopri il canale dedicato alle ultime notizie e news sull'Hi Tech: news, ultime notizie aggionrate e approfondimenti sull'Hi Tech. ultime notizie Hi Tech

Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis e poi Primo consiglio dei ministri dal quale sono arrivati i segnali di Nobita il governo impugna come discrimina storia e oltre le competenze regionali una legge del Friuli Venezia Giulia sui migranti e indica Paolo Gentiloni come componente italiano della commissione europea ...

Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione ancora politica in apertura andato al governo Conte bis della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle PD primo atto l’indicazione all’Unione di Paolo Gentiloni confronti della commissione Claudia in Europa il nuovo governo rifletta uno spirito europeo commenta un portavoce della commissione mentre per PC ora ti riduce il rischio ...

Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura con il giuramento del presidente del consiglio Giuseppe Conte 21 ministri nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è nato il conto è se poi c’è stata anche la prima riunione del Consiglio dei Ministri dopo la cerimonia della Campanella che ha ratificato ...

Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 5 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Oggi c’è stato il giuramento del presidente del consiglio Giuseppe Conte dei 21 ministri davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ufficialmente il conte bis subito dopo la prima riunione del Consiglio dei Ministri dopo la cerimonia della Campanella che ratifica l’indicazione dell’ex ...

Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la difesa di Gianluca savoini leghista indagato per corruzione internazionale oggi Davanti al Tribunale del riesame ha sostenuto l’inutilizzabilità dell’audio della Hotel Metropol di Mosca sostegno del decreto di perquisizione del sequestro al contrario per i PM milanesi sequestri effettuati con le ...

Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno con il giuramento del presidente del consiglio Giuseppe Conte 21 ministri nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è nato il conte bis subito dopo la prima riunione del Consiglio dei Ministri la cerimonia della Campanella che ratifica l’indicazione dell’ex premier Paolo Gentiloni quale candidato alla commissione europea ...