Udinese | Sema si presenta | “Okaka me ne ha parlato bene Queste le mie caratteristiche”

Udinese - c’è un nuovo arrivo : ufficiale l’esterno Ken Sema : nuovo acquisto per l’Udinese, che si è assicurata l’esterno Ken Sema. Il calciatore 25enne arriva in prestito dal Watford. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale bianconero. “Ken Sema è un nuovo bianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza ...