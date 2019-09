Trono Over UeD | Simona Ventura sorprende Sossio e Ursula

Trono Over - ritorno di Barbara De Santi scatena la polemica : “Lì solo per criticare” : Uomini e Donne Trono Over, Barbara De Santi al centro di una nuova polemica Barbara De Santi è ritornata a Uomini e Donne. E questo, ovviamente, ha scatenato la polemica. Succede sempre così quando si tratta di un personaggio che dice quello che pensa senza auto-imporsi freni di ogni sorta (esterna tutto ogni volta con […] L'articolo Trono Over, ritorno di Barbara De Santi scatena la polemica: “Lì solo per criticare” proviene ...

Trono Over - Ursula Bennardo e Sossio Aruta : la toccante confessione : Ursula di Uomini e Donne Over svela: “Io e Sossio volevamo scappare” Sossio Aruta e Ursula Bennardo, tra tanti alti e bassi, stanno insieme ormai da oltre 1 anno e mezzo. All’inizio della loro storia nessun telespettatore del Trono Over di Uomini e Donne ci avrebbe mai scommesso un euro, e, invece, hanno sorpreso tutti, tanto che tra meno di un mese diventeranno anche genitori. Tuttavia Ursula di UeD Over non ha certo nascosto ...

Uomini e Donne torna lunedì 16/09 : già registrati i debutti di Trono Classico e Over : L'inizio della stagione 2019/2020 di Uomini e Donne è imminente: la prima puntata del Trono Classico sarà trasmessa lunedì 16 settembre, per il malcontento di quei fan che speravano in un debutto anticipato. Il dating-show di Maria De Filippi dunque tornerà regolarmente in onda dopo la fine della soap Bitter Sweet. U&D slitta al 16 settembre: fan delusi Mancano 12 giorni al ritorno in tv di Uomini e Donne: la messa in onda della prima ...

UOMINI E DONNE/ Pamela contro Stefano : la guerra continua sui social - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over news e anticipazioni: dopo l'addio a David Scarantino, Cristina Incorvaia ha deciso di dedicarsi alla sua forma fisica.

Trono Over Pamela Barretta - duro affondo contro Stefano e Noel : “Prendono in giro” : Uomini e Donne, Pamela del Trono Over ancora contro Stefano Torrese: c’entra Noel Pamela Barretta del Trono Over non ha alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. Abbiamo come l’impressione che a Uomini e Donne ne vedremo ancora delle belle! Nella prima registrazione degli Over, Pamela ha già urlato la sua verità, come lei stessa […] L'articolo Trono Over Pamela Barretta, duro affondo contro Stefano e Noel: ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Andrea Filomena - nuova coppia : Ci sarebbe del tenero tra dama bresciana e l'ex fidanzato di Jessica Battistello che si stanno frequentando da un mese.

Trono Over : Ida Platano Frequenta un Single di Temptation Island! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: nelle prime registrazioni del dating show emergono interessanti novità su Ida Platano, che ora avrebbe una nuova Frequentazione. Ecco di chi si tratta! Il Trono Over sta per tornare e per questo si inizia a parlare delle prime registrazioni di Uomini e Donne. In questo caso, sono trapelate delle voci circa una delle protagoniste più amate di questo Trono. Si tratta di Ida Platano la quale, insieme a Riccardo ...

U&D spoiler 1^ puntata Trono Over : Ida Platano e Andrea Filomena si stanno scrivendo : Venerdì 30 agosto sono state effettuate le prime registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni in merito a quanto accaduto, pare proprio che ci siano delle novità. Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello di Temptation Island e Ida Platano hanno dato il via ad una frequentazione telefonica. Il ragazzo, infatti, dopo aver interrotto la sua relazione con la donna, a causa dei comportamenti ...

Uomini e donne/ Ida Platano e Andrea Filomena... - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano tornerà nel programma? La presunta liason con Andrea Cerioli....

U&D anticipazioni Trono Over : Gemma accusa Barbara di percepire soldi senza lavorare : Uomini e Donne dovrebbe tornare su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45. In questi giorni si sono tenute le prime registrazioni delle nuove puntate del dating-show: il 30 agosto, ad esempio, è stata la volta del Trono Over che ha fatto segnare l'ennesima conferma di Gemma Galgani che anche quest'anno si avvia ad essere una delle protagoniste più discusse della trasmissione pomeridiana di Mediaset. Fin da subito, infatti, la ...

U&D - David e Cristina litigano durante la registrazione del Trono Over : Maria seda la lite : David e Cristina sono stati ospiti della 1^ registrazione del trono over di Uomini e Donne, che ha avuto luogo venerdì 30 agosto. Al contrario di altre tre coppie di Temptation Island 6 che hanno presenziato alla registrazione del trono classico, i due, essendosi conosciuti al dating show dedicato ai senior, sono stati invitati alla puntata inaugurale che vede protagonisti dame e cavalieri. Secondo le indiscrezioni del portale Il Vicolo delle ...

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over 30 agosto 2019 : Grazie alle talpe de Ilvicolodellenews.it, siamo in grado di anticiparvi le succose anticipazioni sulla prima registrazione del trono over di 'Uomini e Donne', avvenuta, ieri, 30 agosto 2019. Ecco quello che è successo:prosegui la letturaUomini e Donne anticipazioni trono over 30 agosto 2019 pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 12:32.

Anticipazioni U&D - Trono Over prima puntata : Stefano e Noel sono una coppia : È stato un inizio scoppiettante quello che ha sancito la prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne. Il parterre, infatti, si è arricchito di numerosi ex protagonisti del dating show, giunti per aggiornare Maria De Filippi sulla propria situazione sentimentale. Tra di essi non potevano mancare Stefano Torrese e Noel Formica, che in una recente intervista su 'Uomini e donne Magazine' avevano già ufficializzato di essere una ...

Uomini e Donne/ Cristina e David insieme dopo Temptation Island - Trono Over - : Uomini e Donne, Trono Over news ed anticipazioni: David Scarantino e Cristina Incorvaia insieme dopo Temptation Island 2019. Cosa è sucesso alla coppia?