Travolta da treno | muore donna di Ortona

(Di venerdì 6 settembre 2019) Pescara - Una tragedia si è consumata intorno alla 4,30 della scorsa notte, sulla tratta ferroviaria Pescara Francavilla, dove unaè statae uccisa da unin transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, l’autorità giudiziaria, i vigili del fuoco di Pescara e gli operatori del 118, per cercare do effettuare eventuali soccorsi e indagare sul dramma. Secondo le prime sommarie informazioni la vittima sarebbe una unadi. La circolazione dei treni sulla tratta è stata sospesa per gli accertamenti del caso, ha disposizione dei viaggiatori sono stati predisposti bus sostitutivi. leggi tutto

