Trasporti, De Micheli: la Tav si farà

Annunciando un passaggio di consegne con il predecessore Toninelli, la ministra die Infrastrutture Dedice: la Tav "si. E' un dossier che ha avuto un percorso faticoso in questi 14 mesi, ma stiamo andando ad individuare eventuali questioni amministrative da sbloccare per accelerare ulteriormente. Sul piano politico il nodo è definitivamente sciolto" "Non ci sono obiezioni politiche" sulla Gronda a Genova. Revisione concessioni? "Accelerare e definire meglio il piano degli investimenti dei concessionari".(Di venerdì 6 settembre 2019)