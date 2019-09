Tragedia sull’Ortles | giovane precipita per 500 metri | nessuna speranza di trovarlo vivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) È finita inla scalata dell’Ortles per due giovani rocciatori tedeschi. Uno dei due èto per oltre 500. A causa delle condizioni avverse, le ricerche sono state sospese nel pomeriggio e riprenderanno solo domani. Nonostante l’ondata di maltempo, che ha portato neve fino a 2.400, fosse stata annunciata da tempo, i due alpinisti hanno comunque deciso di affrontare la scalata della vetta più alta dell’Alto Adige (3.905). Erano ormai poco lontani dalla cima, a circa 3.800di quota, quando uno dei due è scivolato sulla neve fresca ed è finito nel canalone Minigerode. L’incidente è avvenuto in un punto non particolarmente difficile e per questo i due in quel momento non erano legati. Il compagno di cordata ha chiamato invano il suo amico, nellache fosse riuscito a frenare la caduta, ma non ha avuto risposta. A questo ...