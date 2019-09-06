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Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15 | 30 Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ...

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Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15:30 (Di venerdì 6 settembre 2019) Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE; SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALRIA E Più AVANTI DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA LAURENTINA: IN INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E CASSIA BIS. QUESTA SERA ALLE 21.30 LA SESTA EDIZIONE DELLA Roma BY NIGHT RUN: LA MEZZA MARATONA NOTTURNA CON PARTENZA DA PIAZZA DEL POPOLO E ARRIVO AL PINCIO IN PIAZZALE DEI MARTIRI. IL PERCORSO SI SNODA LUNGO LE VIE DEL CENTRO TOCCANDO ANCHE I QUARTIERI FLAMINIO E PARIOLI; DALLE 20:15 ALLE 23.30 PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LUNGO LE ZONE INTERESSATE E DEVIAZIONI PER 46 LINEE DI BUS PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incis… -

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Traffico Roma del 06-09-2019 ore 12:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 12:30  Roma Daily News

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO CITTà SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE ...


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