virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsInfo traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto - Roma Fanpage
Info traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto Roma Fanpage
Lo stato del traffico e gli aggiornamenti sulla circolazione sulle strade della capitale di mercoledì 4 settembre 2019.
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO CITTà SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZONI DI MARCIA. Traffico RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA fra L’Aeroporto DELL’Urbe e Via Gaiole in Chianti IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PROSEGUONO I LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI: INEVITABILI I DISAGI PER ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 10 : 30 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 10 : 00 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 09 : 30 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 09 : 30 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 08 : 30 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ A CAUSA DEL Traffico PERNDOLARE DOVUTO ALL’INIZIO DELLE ATTIVITà LAVORATIVE. A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ A CAUSA DEL Traffico PERNDOLARE DOVUTO ALL’INIZIO DELLE ATTIVITà LAVORATIVE. A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, MENTRE CI SONO RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. ANCORA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO RISOLTO L’INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MA CI SONO ANCORA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, MENTRE CI SONO RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. ANCORA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO RISOLTO L’INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MA CI SONO ANCORA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA ...