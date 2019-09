Torino | Nkoulou esce allo scoperto dopo le vicende di mercato | parole forti del difensore

Torino – ‘Caso Nkoulou’ - Mazzarri duro : “non vado a chiedergli l’elemosina” : Walter Mazzarri duro sul ‘caso Nkoulou’: le parole del tecnico del Torino dopo la mancata convocazione per la sfida di ritorno contro il Wolverhampton Walter Mazzarri ci va giù pensate: il tecnico del Torino è tornato a parlare di Nkoulou, dopo la non convocazione del difensore camerunese per la sfida di Europa League di ritorno contro il Wolverhampton. “Non vado da Nkoulou a chiedergli l’elemosina. Quando un ...

Caso Nkoulou - la Roma risponde al Torino : il duro comunicato del club giallorosso : “In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata”. E’ questa la dura replica della Roma con una nota sul sito ufficiale del club in risposta al presidente del Torino che ieri aveva detto: “La Roma non può contattare i ...

Torino - Urbano Cairo : "Nkoulou rimane con noi - ma prima deve chiedere scusa. Con la Roma c'è un impegno" : Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, dopo il disastro in Europa Leauge, nella prima di campionato di ieri - 25 agosto - contro il Sassuolo, è rimasto in tribuna. La sua assenza in campo è stata giustificata dall'allenatore Mazzarri nel dopo-partita: "Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha de

Torino - scoppia il caso Nkoulou! Mazzarri : “non c’era con la testa! Vi spiego perché non ha giocato” : Walter Mazzarri fa chiarezza sulla situazione di Nkoulou: l’allenatore del Torino spiega le motivazioni che hanno portato all’esclusione del centrale granata Buona la prima per il Torino che supera 2-1 il Sassuolo all’esordio casalingo nel primo turno di Serie A. Granata che tornano a casa con i 3 punti, nonostante la particolare situazione legata a Nkoulou. Il centrale camerunense è stato escluso dalla partita, per scelta tecnica, in ...