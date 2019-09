Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | nel trap maschile junior è primo Lorenzo Ferrari

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Buone nuove per l’Italia nelle eliminatorie deldeglidididel Garda, in provincia di Brescia: dopo le prime due serie odierne, Matteo D’Ambrosi è quarto ed Edoardo Antonioli è decimo. Azzurrini in testa nella graduatoria a squadre.chiude la prima giornata a quota 48/50, issandosi in prima posizione, in coabitazione con il ceco Jan Palacky ed il turco Murat Ilbilgi, mentre è quarto a quota 46 Matteo D’Ambrosi, assieme all’ellenico Ioannis Chatzitsakiroglou ed al transalpino Jason Picaud. Più staccato, in decima posizione, Edoardo Antonioli, che chiude con lo score di 44/50. L’Italia nella graduatoria a squadre è prima con 138/150: gli azzurrini al momento guidano con cinque piattelli di margine sulla Repubblica Ceca, seconda a 133, e sei sulla Gran Bretagna, terza a ...

FrancescoCdV : RT @GeorgeSpalluto: Segna, subisce il fallo. Andrà in lunetta con tiro libero SUPPPPPPPPLEEMENTARE. Il volo del Gallo. Italia a -2 dalla Sp… - parallelecinico : RT @GeorgeSpalluto: Segna, subisce il fallo. Andrà in lunetta con tiro libero SUPPPPPPPPLEEMENTARE. Il volo del Gallo. Italia a -2 dalla Sp… - GeorgeSpalluto : Segna, subisce il fallo. Andrà in lunetta con tiro libero SUPPPPPPPPLEEMENTARE. Il volo del Gallo. Italia a -2 dall… -