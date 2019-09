Tirano un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni | denunciati marito e moglie | Si

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal

Mau_Romeo : @rikyjaypinaz @AngeloBW @Aba_Tweet caso), così come tutti i cretini che tirano in ballo Heysel, Superga, Ciro Espos… - m1nipetit : oddio vi prego spero che somi sia l'mc della puntata degli x1 così yohan e hangyul tirano un bel calcio a questi du… - ghezzipier : @_GrayDorian @BausciaCafe @ComunqueMilan Mi domando perché tirano fuori Salvini... incredibile, ma parla di calcio -