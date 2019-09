TIM è pronta a introdurre due nuovi tagli di ricarica standard da 4 euro e 6 euro

Motocross - GP Italia 2019 : TIM Gajser è pronto a festeggiare il titolo - Imola è pronta per l’evento : Il Mondiale MXGP è pronto ad incoronare il suo campione per l’edizione 2019. A quattro appuntamenti dalla conclusione, infatti, Tim Gajser è pronto a concludere nel migliore dei modi una stagione che ha letteralmente dominato. Certo, le lunghe assenze del detentore del titolo Jeffrey Herlings e del nostro Tony Cairoli hanno sicuramente favorito il percorso dell sloveno, ma il portacolori ha anche messo moltissimo di suo in questa cavalcata ...

Salvini : «Vedrò gli alleati in setTIMana - la manovra è pronta». A Catania scatta la contestazione : In mezzo ai disordini, Salvini da Catania annuncia: «Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono: in...

MotoGp - la Ducati pronta per l’ulTIMo saluto a Luca Semprini : i funerali si terranno giovedì a Bologna : La cerimonia funebre è in programma per giovedì 8 agosto alle ore 15 a Bologna, prevista la presenza dell’intero team di Borgo Panigale La Ducati si prepara a rivolgere l’ultimo saluto a Luca Semprini, l’addetto stampa morto improvvisamente a Brno nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. Un decesso avvenuto nel sonno, che ha lasciato sgomenti i membri del team di Borgo Panigale, affranti per la perdita del proprio ...

RAFFAELLA CARRÀ/ Pronta a tornare in tv : l'ulTIMa soddisfazione - Techetechetè - : RAFFAELLA CARRÀ, Techetechetè Superstar: una carriera senza tempo per un personaggio amatissimo e quell'episodio al fianco di Mina.

Bce lascia fermi i tassi - ma è pronta a nuovi sTIMoli per sostenere l'economia : La Bce mantiene fermi i tassi di interesse e conferma una impostazione fortemente espansiva della politica monetaria della zona Euro, ammettendo anche che si sta valutando...

Sea Eye - la Alan Kurdi pronta a lasciare il porto di Maiorca : "Non siamo inTIMiditi da Matteo Salvini" : La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye è pronta a lasciare il porto di Maiorca, dove è ancorata, e navigare verso le coste libiche per andare a recuperare altri migranti. Dopo appena una settimana dall'ultimo scontro Italia-Malta per i 65 clandestini recuperati al largo della Libia, l'ong tede