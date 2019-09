The Spy su Netflix da oggi | cast | personaggi e anticipazioni dal protagonista Sacha Baron

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) L'arrivo di The Spy suè previsto per, 6 settembre. La miniserie in sei episodi conCohen porta sulla piattaforma la storia di Eli Cohen, leggendaria spia del Mossad israeliano impegnata in una missione sotto copertura in Siria. Ambientata negli anni '60, la storia è una drammatizzazione della vita dell'agente e del suo lavoro nel Paese mediorientale, nel quale vive e sviluppa un'identità parallela per assicurarsi il favore delle élite politiche e militari locali e carpire informazioni cruciali sulle manovre anti-israeliane della Siria. The Spy è un drama creato e diretto da Gideon Raff, prodotto da Legende Films, Canal+ ee distribuito la piattaforma di streaming. IlcomprendeCohen (Eli Cohen) nei panni della spia; Noah Emmerich (Dan Peleg), mentore di Eli nel Mossad e necessaria fonte di sostegno morale per via dei ...

