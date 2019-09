The Mandalorian | il trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama

«The Mandalorian» : il primo trailer è un western di Star Wars : Finalmente è uscito il primo trailer di The Mandalorian, prima serie live-action dell’universo di Star Wars. Durante l’annuale convention D23 Expo, la Disney ha presentato i nuovi progetti legati a Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino che in autunno scenderà in campo accanto agli altri colossi Netflix e Amazon. Tra le novità annunciate, c’è appunto The Mandalorian, che sarà il ...

Tutte le novità Disney - tra il trailer di The Mandalorian e Jon Snow nel Marvel Universe : Il 12 novembre non è poi così lontano: è questa la data prescelta per il lancio negli Stati Uniti (ma anche in Canada e Paesi Bassi, mentre per l’Italia non c’è ancora ufficialità) di Disney+, l’ambiziosa piattaforma di streaming che sommerà tutti i marchi del gruppo di Topolino, compresi quindi anche Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. E proprio questa piattaforma è stata al centro della prima giornata della D23 ...

Disney+ si presenta - i trailer di The Mandalorian e High School Musical The Series : Film tv, serie e miniserie, cartoni animati e show: Disney+ apre le porte negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre e come si vede nel video in apertura, lo fa partendo da quel catalogo che è il suo vero punto di forza. Ancor più degli originali che naturalmente avranno tempo per crescere. The Mandalorian, il trailer Al debutto americano di Disney+ il prossimo 12 novembre gli abbonati potranno vedere The Mandalorian, serie tv live-action ...

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario della stessa razza di Boba e Jango Fett interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). Le sue avventure ...