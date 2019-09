Terremoto | scossa di magnitudo 3 4 nel Cosentino

Terremoto Cosenza - forte scossa : magnitudo 3.4. Avvertita da tutta la popolazione : Una scossa di Terremoto è stata Avvertita poco fa nella provincia di Cosenza. Secondo il sito dell'INGV la magnitudo è 3.4, mentre l'epicentro è Cerisano. Ad ogni modo non ci sarebbero danni o feriti. Solo un grosso spavento ma nulla più.Continua a leggere

Terremoto in Calabria - paura a Cosenza e Rende per una scossa sulla Catena Costiera [MAPPE e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria. La scossa ha fatto "ballare" decine di migliaia di persone alle 16:11, in provincia di Cosenza. La scossa è stata di magnitudo 3.4, ma si è verificata a 31.6km di profondità ed è quindi stata avvertita distintamente fino a grandi distanze scuotendo il suolo di tutta la Valle del Crati in modo particolarmente significativo. Grande paura a Cosenza, Rende, Mendicino,

Scossa di Terremoto in Molise - nella stessa area colpita lo scorso anno : Un terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato a 6 km sudest da Montecilfone (CB) alle 08:18:16 ad una profondità di 18 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. A poco più di un anno di distanza dal sisma di magnitudo 5.1 del 16 agosto scorso, la terra ha tremato nella medesima area. La Scossa è stata avvertita solo da una parte della popolazione.

Terremoto oggi - fortissima scossa negli USA - trema la terra nell'Oregon - pericolo tsunami : Attimi di terrore sulla costa nord occidentale degli Stati Unti d'America. Alle 17.02 italiane, sulle coste dell'Oregon erano le 8.02, è stato registrato un fortissimo evento sismico di magnitudo 6.0. Il Terremoto si è verificato in mare a pochi chilometri dalla costa a 10 chilometri di profondità. Il Terremoto è stato avvertito in tutto l'Oregon. Molti sono stati gli abitanti di Portland che si sono riversati in strada per

Terremoto Sicilia - scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella parte orientale della Sicilia, precisamente 2 km a sud-est di Santa Domenica Vittoria (ME), oggi, 4 settembre, alle 17:52:24 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.91, 14.98 ad una profondità di 24 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Terremoto - forte scossa in Nuova Zelanda [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Nuova Zelanda. La scossa, di magnitudo 5.6, si è verificata alle ore 16:23 (ora italiana). Il sisma è stato localizzato nel distretto di Whakatane District. L'epicentro è stato localizzato sulla terraferma come si evince dalle mappe: si temono danni.

Nuova forte scossa di Terremoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un'altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s'è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un'altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s'è riversata in

Terremoto - l'esperto : "Scossa leggera" : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Il Terremoto di questa notte, di , nelle zone colpite dal sisma tre anni fa, con epicentro a 4 km da Norcia, "è stato leggero, con una magnitudo piuttosto bassa". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni. "La sequenza non è ancora terminata e, dal 24 agosto 2016 a oggi, in quella zona, – spiega

Terremoto nel Pacifico : scossa di magnitudo 6.7 alle isole Fiji [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nell'Oceano Pacifico. La scossa, di magnitudo 6.7, si è verificata alle ore 17:54 ora italiana, alle 3:54 ora locale. Il sisma è stato localizzato con epicentro nelle isole Fiji, nell'Oceano Pacifico, mentre ipocentro a 604 Km di profondità.

Nella notte c'è stata una scossa di Terremoto nel Centro Italia di magnitudo 4.1 : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 — succeduta da altre meno forti — è stata registrata alle 2 di notte tra sabato e domenica Nella zona del Centro Italia compresa tra Norcia, in provincia di Perugia, e Arquata del

