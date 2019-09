Temptation Island Vip | Pago ha lasciato il reality? Video social del cantante contro la

Temptation Island Vip - Serena e Pago non sono usciti : la smentita : Serena Enardu e Pago di Temptation Island Vip non hanno abbandonato: parla Elga Stamattina sul profilo personale instagram di Pago è stato pubblicato un suo video. Per tale ragione in tanti hanno pensato che Serena Enardu e Pago potrebbero aver deciso di lasciare anzitempo Temptation Island Vip 2019, iniziando a fare le congetture più disparate sui social. E vista la natura di quel video, molti sono arrivati alla conclusione che Serena ...

Temptation Island - Ilaria Teolis sbotta : “Perché sputare sui soldi?” : Ilaria Teolis si è “venduta” dopo Temptation Island? Parla lei Ilaria Teolis di Temptation Island, negli scorsi giorni, è stata duramente criticata dal web per aver iniziato a sponsorizzare alcuni prodotti di bellezza dopo la sua partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. L’ex fidanzata di Massimo Colantoni, durante le scorse ore, si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante una diretta video su Instagram, ...

Temptation Island Vip - Serena ha tradito Pago? Il gesto di lui spiazza : Temptation Island Vip, Pago torna sui social: Serena Enardu l’ha tradito? Il gesto non passa inosservato Pare che Serena Enardu e Pago ci regaleranno non pochi colpi di scena in questa seconda edizione di Temptation Island Vip. Ebbene questa potrebbe essere una delle coppie che vedremo in crisi. Già vi abbiamo anticipato che l’ex tronista […] L'articolo Temptation Island Vip, Serena ha tradito Pago? Il gesto di lui spiazza ...

Scoop a Temptation Island Vip : Serena Enardu Ha Tradito Pago! : Temptation Island Vip: varie stories postate su Instagram dal cantautore Pago fanno credere che ci sia stato un tradimento ai suoi danni da parte della sua ragazza Serena Enardu durante il reality show. Ecco tutti i dettagli! Ormai Temptation Island Vip sta per iniziare e trapelano le prime informazioni sulle coppie che hanno resistito e quelle che hanno avuto qualche difficoltà. Questa volta è il turno di una delle coppie più chiacchierate, ...

Temptation Island Vip 2019 - è già finita tra Pago e Serena Enardu : lui fa il gesto delle corna : Il cantautore Pago, protagonista con Serena Enardu della prossima edizione di Temptation Island Vip, si è mostrato sui social, lasciando un indizio-spoiler importante sul destino della loro coppia. Insieme dai sei anni, la coppia non avrebbe superato insieme il "viaggio dei sentimenti" forse già alla prima puntata.Continua a leggere

Anticipazioni Temptation Island : Pago avrebbe lasciato prima dei 21 giorni - forse tradito : Il conto alla rovescia per la prima puntata di Temptation Island Vip 2 è ufficialmente iniziato: lunedì 9 settembre andrà in onda su Canale 5 l'esordio del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi nel quale sei coppie di celebrità metteranno alla prova il loro amore. Separati per 21 giorni, saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single per fare chiarezza nei propri sentimenti. L'avventura nel resort di Santa Margherita di Pula potrebbe ...

Temptation Island Vip - Pago torna su IG e spoilera sulla Enardu : 'Una donna va perdonata?' : Come è andata a finire tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip 2? Stando ai video che l'uomo ha pubblicato su Instagram ieri sera, 5 settembre, sembra proprio che sia andata male e che i due si siano detti addio dopo tanti anni insieme. Il cantante, andando contro il regolamento del reality, ha pubblicato su Instagram dei video nei quali intona il brano 'La mia storia tra le dita'; il gesto delle corna che il sardo fa in quelle ...

Serena Enardu e Pago fuori da Temptation Island Vip : lui l’ha lasciata? : Temptation Island Vip anticipazioni: Pago torna a casa. È finita con Serena Enardu? Le registrazioni della seconda puntata di Temptation Island Vip sono ancora in corso, anche se da lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5 vedremo già la prima puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Secondo alcune anticipazioni di Temptation Island Vip, però, una coppia ha già abbandonato ed è tornata a casa: Serena Enardu e Pago ...

Ilaria di Temptation Island a Venezia : “Non ho preso mezzo centesimo” : Ilaria Teolis di Temptation Island replica alle polemiche dopo il red carpet a Venezia Continua la polemica per la partecipazione di Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, alla Mostra del Cinema di Venezia. In molti, troppi, non hanno approvato la presenza delle due ragazze sul red carpet dell’evento cinematografico. Per […] L'articolo Ilaria di Temptation Island a Venezia: ...

A “Temptation Island” Anna mette in riga i tentatori : “Chi si è buttato in piscina con i piedi sporchi?” : A “Temptation Island Vip” Anna Pettinelli non perde di vista i tentatori, ma non per ammirare muscoli d’acciaio e addominali scolpiti. L’opinionista, infatti, è più interessata a mantenere il resort ordinato e non perde occasione di bacchettare i ragazzi. “Chi si è buttato in piscina con i piedi sporchi di sabbia?”, chiede lei per rintracciare il colpevole. Un osso duro per i provocatori, chi riuscirà a fare ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo distrutto dopo le corna : "Non mangio - costretto a lasciare il lavoro" : Francesco Chiofalo, abbandonato dalla fidanzata Antonella Fiordelisi, sta facendo carte false per riprendersi la sua donna, dopo che questa ha scoperto di essere stata tradita. Negli ultimi giorni aveva infatti intrapreso un viaggio a Salerno per cercare di avere un confronto diretto con lei, facend

Temptation Island - Chiofalo distrutto dopo la rottura con la Fiordelisi : Francesco Chiofalo si dice distrutto per com'è finita con Antonella Fiordelisi: tra i due potrebbe esserci stato un tradimento di lui con Aurora Ciorbi. Ma l'ex tentatore ha voluto riportare la sua "verità", tra le Instagram stories. Da diversi giorni, fa discutere molto la rottura avvenuta tra gli ex protagonisti di Temptation Island, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. dopo alcune dichiarazioni giunte in rete da parte di ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo tuona : “Vogliono rovinarmi!” : Francesco Chiofalo di Temptation Island si sfoga: “C’è odio nei miei confronti” Francesco Chiofalo, dopo la fine della sua relazione con Antonella Fiordelisi, non sta di certo passando un bel periodo. Nelle scorse, sul suo profilo Instagram, l’ex protagonista di Temptation Island si è lasciato andare ad un lungo sfogo social, dove ha dichiarato che c’è più di una persona che vuole rovinarlo e che questi si ...

Temptation Island Vip : è intesa tra Chiara e il single Valerio - parole forti : Anticipazioni Temptation Island Vip: nasce l’intesa tra Chiara Esposito e il single Valerio. C’è pericolo per la storia con Simone Bonaccorsi? Nel cast di Temptation Island Vip vedremo cosa succederà anche tra Chiara Esposito (professoressa ne L’Eredità) e il suo fidanzato nonché “Il Più bello d’Italia 2018“, Simone Bonaccorsi. In attesa della prima puntata di […] L'articolo Temptation Island Vip: è ...