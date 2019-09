Temptation | frecciata di Pago a Serena dopo il reality | parla di perdono facendo le corna

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Mancano ormai pochi giorni al debutto della seconda edizione diIsland Vip, la cui prima puntata è fissata per lunedì 9 settembre in prime time su Canale 5. In queste ore, però, arrivano le prime anticipazioni su quello che è successo non soltanto all'interno del villaggio durante le prime settimane di registrazione, ma anche fuori dal contesto televisivo, una volta che si sono spenti i riflettori. Nel dettaglio, infatti, si è visto che, protagonista di questa edizione con la compagnaEnardu, è tornato già alla sua vita di tutti i giorni poste sui social ha lanciato una frecciatina che sarebbe diretta proprio alla sua fidanzata, dove hato dima ha fatto anche il gesto delle. Primi spoiler sul postIsland Vip:diNel dettaglio, infatti, abbiamo visto che qualche giorno fa sulla pagina Instagram di ...