Tassa su merendine e bibite | la proposta di Fioramonti per finanziare la ricerca in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Vorrei delle tasse di scopo: per esempio sullegassate e sulleo tasse sui voli aerei che inquinano“. Le proposte del neo ministro dell’istruzione Lorenzo(intervistato da ilfattoquotidiano.it nel 2016 quando era ancora professore ordinario di Economia e Politica all’Università di Pretoria in Sudafrica) sono il primo tema diventato oggetto di discussione del nuovo governo, ancor prima del giuramento. “L’idea è: faccio un’attività che inquina (volare), ho un sistema di alimentazione sbagliato? Metto una piccolae con questa finanzio attività utili, la scuola e stili di vita sani”, ha dichiaratogiovedì al Corriere della Sera. Provvedimenti che, in realtà, esistono in molti paesi europei e non solo. Nel Regno Unito è già in vigore da anni la “tax on sugar” per ridurre l’obesità, mentre quella ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte bis? No, Monti bis. Nato a Bruxelles. Con un ministro dell’Economia che arriva direttamente da Brux… - borghi_claudio : Non si sono ancora seduti e già si parte con le tasse. La sciagurata 'sugar tax' era già stata tentata l'anno scors… - chedisagio : Pronti? Via! Il neo ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti due giorni fa al @corriere: 'Una tassa sulle mere… -