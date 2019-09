Stop alle vecchie Vespe | siamo sicuri che servirà a salvare l’ambiente?

Brexit - nuova sconfitta per Boris Johnson : Stop al «no deal» e alle elezioni anticipate : Johnson chiedeva lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre

Fifa : Stop alle partite in caso di razzismo. Tolleranza zero : Anche la Fifa si schiera decisamente contro qualsiasi episodio di razzismo. La Federazione ha diramato una nota in cui dichiara che per il razzismo nel calcio non c’è posto. Una decisa condanna dell’episodio che ieri ha coinvolto Romelu Lukaku a Cagliari in conseguenza del quale la Fifa chiede Tolleranza zero. Nella nota si legge: “La Fifa esorta tutte le Federazioni associate, i campionati, i club e i Tribunali sportivi ad ...

Eruzione Stromboli - allerta arancione : Stop allo sbarco per i mezzi privati - alle 18 incontro con la popolazione : Stromboli ancora in allerta in seguito alle tre esplosioni vulcaniche avvenute nei giorni scorsi. stop allo sbarco sull’isola di Stromboli per gli escursionisti trasportati da imbarcazioni e navi non di linea. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha prorogato l’ordinanza emessa mercoledì scorso dopo la nuova violenta Eruzione del Vulcano che questa volta, a differenza dello scorso 3 luglio, non ha provocato danni e feriti. Il ...

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo Stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Esplosione Stromboli - ordinanza del sindaco : “Stop allo sbarco dei turisti” [GALLERY] : “La situazione è sotto controllo e, fortunatamente, questa volta non si registrano vittime o danni. La macchina della protezione civile e delle forze dell’ordine si è messa in moto da subito. E’ stata un’Esplosione molto forte e ovviamente i turisti si sono spaventati, ma i nostri volontari sono in strada a dare tutte le indicazioni possibili e a rassicurare tutti”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di ...

Stop alle ong dei cieli - l'Italia blocca gli aerei che avvistano i migranti : L'Enac nega il permesso di decollo a Moonbird e Colibrì, i due velivoli che segnalano la posizione dei gommoni ai soccorritori. "Possono essere usati solo per attività ricreative". Ma la Sea-Watch attacca: "Non vogliono testimoni"

PASSERA/ Stop alle ideologie in economia - ci vuole responsabilità : Per tornare a produrre benessere per la collettività, serve una terza via tra dirigismo statalista e liberismo esasperato in economia

FedEx rompe con Amazon : Stop alle consegne per il big dell’e-commerce : La società di logistica aveva già dato il benservito in giugno a un contratto per consegne via aerea per conto della società di Bezos. La nuova rottura è l’ultimo segno di una crescente rivalità scaturita dall’espansione di Amazon su segmenti di mercato concorrenziali a quelli del vettore

Ferragosto - Stop alle cartelle del fisco : sospese le notifiche : stop alle cartelle del fisco a Ferragosto.L'Agenzia delle entrate-Riscossione sospenderà dal 10 al 25 agosto le notifiche

Il calcio perde 100 milioni con lo Stop alle pubblicità di giochi e scommesse : Dal 15 luglio scorso in Italia è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro

Pronto soccorso - rivoluzione codici d'emergenza : arrivano numeri e colori. Stop alle attese infinite : Pronto soccorso, cambiano i codici d'emergenza: arrivano numeri e colori. Dal sistema basato sui quattro colori si passa a quello su cinque numeri (da 1 a 5) a cui potranno essere associati...

"Stop a fast food alle Terme di Caracalla" : Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Il Ministero per i beni e le attività culturali "è prontamente intervenuto per annullare, in autotutela, la procedura autorizzativa per la costruzione di un fast foodall’interno dell’area archeologica delle Terme di Caracalla". Lo ha reso noto l’Ufficio stampa del Mibac.

Concorso Ata : decreto in arrivo per 11.507 posti - Stop alle ditte di pulizia esterne : Importanti novità sono arrivate per i lavoratori del mondo scolastico che da anni prestano servizio con mansioni simili a quelle del collaboratore scolastico. Difatti negli ultimi anni, per quanto riguarda le pulizie, gli istituti scolastici potevano affidarsi a ditte esterne tramite degli appalti. Ma, a partire dal 1° gennaio 2020, non sarà più così, infatti migliaia di lavoratori potranno essere assunti come collaboratori scolastici. Questo ...