Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019)un’altra giornata ricca di. Il basket in primo piano con i match della seconda fase dei Mondiali 2019 in Cina e l’Italia che si gioca il tutto per tutto contro la fortissima Spagna. Una sfida di altissimo profilo tutta da vivere. Ci sarà poi anche la F1 con le prime prove libere a Monza, nel Tempio della velocità, dove le Ferrari vorranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative, il ciclismo con la tredicesima tappa della Vuelta a España 2019, il tiro a volo con gli Europei, la Diamond League di atletica a Bruxelles e poi lo US Open di tennis. Matteo Berrettini, dopo aver sorpreso il mondo, si troverà a sfidare Rafael Nadal (n.2 del ranking) in un confronto sulla carta impossibile. Il romano getterà il cuore oltre l’ostacolo per imporsi. Lo US Open di tennis è su EuroGuarda ora Eurosu DAZN Il Primo Mese ...

capuanogio : Secondo la @BILD la #Juventus è vicina a prendere Jerome #Boateng dal #BayernMonaco per sostituire l’infortunato… - OA_Sport : Sport in tv oggi (venerdì 6 settembre): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming - CIAofficer5 : RT @giomalago: Buon Natale di cuore... Agli atleti che si allenano anche oggi... Alle famiglie che ne condividono passione, sogni e risulta… -