Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Tutto parte dall’idea che non c’è nessuna collaborazione, non solo armoniosa, trae Sport e Salute. E’ un dato acclarato. Poteva funzionare solo con un’armoniosa collaborazione, ma essendo mancati da parte diargomenti di rispetto, ognuno va per la sua strada“. Così il presidente delGiovanni Malagò si era pronunciato al termine della Giunta nazionale circa il “non rapporto” con Sport e Salute (azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport, producendo e fornendo servizi di carattere generale), al cui capo c’è Rocco. La rottura era quasi inevitabile e, al momento, non sembra sanabile per gli argomenti fatti valere dal n.1 dello sport italiano, che prescindono anche dalle evoluzioni politiche/governative delle ultime settimane. Tante le criticità e tanti i punti che non convergono che ...

OA_Sport : Spaccatura Coni-Sabelli: le Federazioni vogliono il dialogo e chiarezza sulle risorse da assegnare -