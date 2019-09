Sottosegretari governo Conte bis | nomi in gioco Pd-M5S e Leu

Governo Conte bis - via alla partita dei Sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Governo : si apre partita Sottosegretari - tra dem in pole Misiani e Quartapelle/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Un altro passaggio al Governo potrebbe essere quello di Lia Quartapelle. La giovane deputata dem con una solida preparazione in politica internazionale, in particolare sul mondo africano, è stata a lungo inserita nel toto-ministri. Ora per Quartapelle potrebbe prospettarsi la carica di vice alla Farnesina. Anche la renziana Anna Ascani, vicepresidente dem, è stata fino all’ultimo data per certa nel Governo. Non è ...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo - nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario. Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Conte ha sciolto la riserva : domani alle 10 il giuramento. Ecco il governo : 21 ministri - Fraccaro Sottosegretario La lista completa : i nomi| Ritratti : Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, Conte ha definito la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Lamorgese è il nuovo ministro dell’Interno, mentre alla Difesa va Guerini e agli Esteri Di Maio. Il sottosegretario sarà Fraccaro

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario. Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Governo : Fraccaro a P. Chigi in cabina di regia - Sottosegretario alla presidenza : Roma, 4 set (AdnKronos) – Lotta agli sprechi della politica, salvaguardia dell’ambiente, democrazia diretta. Questi i capisaldi del pensiero politico di Riccardo Fraccaro, nato a Montebelluna (Treviso) nel 1981, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con una tesi in diritto internazionale dell’ambiente. Nel Conte bis, entra dalla porta principale: sottosegretario alla presidenza del Consiglio. ...

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario. Domani il giuramento : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Conte ha sciolto la riserva : domani alle 10 il giuramento. Ecco il governo : 21 ministri - Fraccaro Sottosegretario : Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, Conte ha definito la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Lamorgese è il nuovo ministro dell’Interno, mentre alla Difesa va Guerini e agli Esteri Di Maio. Il sottosegretario sarà Fraccaro

MINISTRI - TOTONOMI GOVERNO CONTE-2/ Pd-M5s - Riccardo Fraccaro Sottosegretario : Toto-MINISTRI del GOVERNO CONTE-2: i nomi di Pd, M5s e Leu, da Di Maio agli Esteri a Gualtieri al Mef. Riccardo Fraccaro Sottosegretario P.Chigi

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Fraccaro Sottosegretario. Di Maio agli Esteri. Domani alle 10 il giuramento. La squadra dei ministri : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...

Riccardo Fraccaro Sottosegretario di Giuseppe Conte : nasce un governo ultra-grillino : Giuseppe Conte è salito al Quirinale da Sergio Mattarella dopo che è stato sciolto il nodo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Secondo alcune indiscrezioni a Palazzo Chigi andrà il pentastellato Riccardo Fraccaro. Un governo, che a vedere la lista dei ministri, sarà a forte trazione C

Governo - diretta : Conte al Quirinale scioglie la riserva. Domani alle 10 il giuramento dei ministri. Verso Fraccaro Sottosegretario - Fioramonti all'Istruzione : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...