Sony sta lavorando a varie serie tv su Spider-Man

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) La rottura degli accordi frae Disney-Marvel sulla gestione cinematografica del personaggio di-Man e di tutto l’universo a lui correlato è ancora fresca (“Kevin Feige sarebbe stato troppo impegnato con X-Men e Fantastici 4“, è una nuova motivazione addotta in queste ore), ma i progetti relativi a Peter Parker non sembrano destinati ad arrestarsi. Il prossimo capitolo della gestione, infatti, prevede uno sbarco in piena potenza nel mondo televisivo, con diversetv in progetto. A confermarlo è Tony Vinciquerra, Ceo diPictures, il quale ribadisce che per ora con Marvel la porta è chiusa, nonostante si sia lavorato bene. Il manager tiene a precisare che anche nella propria compagnia ci sono svariati talenti che hanno contribuito al successo delle ultime avventure filmiche di Homecoming e Far from Home. Saranno le stesse professionalità ...

