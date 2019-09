Sigarette elettroniche | scoperta nuova sostanza nociva

Negli Stati Uniti una seconda persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di Sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una seconda persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche. La morte è avvenuta mercoledì nello stato dell’Oregon, mentre la prima era avvenuta in Illinois ai primi di agosto. I medici non

Nuovo allarme sulle Sigarette elettroniche : compromettono la funzione polmonare e aumentano le infezioni : Nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle sigarette elettroniche. L’esposizione ai loro vapori , infatti, compromette la normale funzione polmonare nei topi e riduce anche la capacità delle cellule immunitarie che risiedono nei polmoni di rispondere alle infezioni virali, secondo uno studio del Baylor College of Medicine, pubblicato su Journal of Clinical Investigation. Le alterazioni osservate dai ricercatori sono avvenute anche con i ...

Sigarette elettroniche - il Michigan è il primo stato USA a metterle al bando dopo i picchi di malattie tra i giovani : Il Michigan è diventato il primo stato americano a mettere al bando le Sigarette elettroniche, alla luce del picco di malattie legate all’inalazione di vapore tra i giovani negli Stati Uniti. Lo hanno riportato i media del Paese. Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dato istruzione al Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti di imporre un divieto alla vendita online e al dettaglio di Sigarette ...

Usa - sale a 2 il numero dei morti per malattie respiratorie dovute alle Sigarette elettroniche : Le autorità statunitensi hanno reso noto che ci sarebbe una nuova, presunta vittima delle sigarette elettroniche. L'annuncio è stato dato dall’Oregon Health Authority: il paziente in questione, morto a luglio, aveva di recente svapato prodotti contenenti cannabis. Tuttavia, non è ancora chiaro se vi siano connessioni tra i due casi e se le patologie polmonari che entrambi hanno presentato siano dovute allo svapo. Tuttavia, salgono a 215 i casi ...

Sigarette elettroniche - l’oncologo : “Riducono rischio di cancro e danni a breve termine - ma hanno alti livelli di metalli pesanti” : “Le Sigarette elettroniche non sono totalmente innocue, sia quelle contenenti nicotina sia quelle senza. Anche se riducono il rischio di cancro, i danni nel breve termine, come broncospasmi e polmoniti gravi, sono già stati dimostrati”. È l’avvertimento di Roberto Boffi, direttore della Pneumologia e del Centro antifumo dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano alla luce del primo caso di morte associato all’uso ...

Morto per una misteriosa malattia polmonare : Sigarette elettroniche sotto accusa : Crescono i casi per un nuova malattia ai polmoni che potrebbe essere correlata all'uso della sigaretta elettronica. Ha fatto...

Sigarette elettroniche associate a grave e misteriosa malattia polmonare : 100 casi negli USA : Le Sigarette elettroniche potrebbero essere responsabili di una grave malattia polmonare che ha colpito un centinaio di giovani pazienti negli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), il principale organo che si occupa di sanità pubblica negli USA. Non ci sono ancora conferme e le indagini sono in corso.Continua a leggere

22 fumatori di Sigarette elettroniche ricoverati in ospedale - ma la causa non è chiara : (foto: Toshiro Shimada/Getty Images) Dodici casi nel Wisconsin, sei nell’Illinois e quattro nel Minnesota, per un totale di 22: è questo l’ultimo bilancio, che potrebbe essere ancora da aggiornare, sul numero di ricoveri ospedalieri per difficoltà respiratorie (talvolta anche gravissime) registrati negli Stati Uniti nelle ultime settimane, tutti collegati a una stessa sintomatologia. Una piccola epidemia sulle cui cause restano ...

Sì alle Sigarette elettroniche : “L’utilizzo non solleva preoccupazioni significative per la salute” : I fumatori devono aver fiducia che svapare con le sigarette elettroniche è meno dannoso per i polmoni del fumare sigarette convenzionale secondo una nuova revisione della scienza attinente. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista, Expert Review of Respiratory Medicine (Revisione di esperti della medicina respiratoria), afferma che ci sono prove crescenti che mostrano che le emissioni di aerosol delle sigarette elettroniche sono ...

Caro Salvini - ecco perché non esiste un complotto contro le Sigarette elettroniche : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi, un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sul fumo ha definito le sigarette elettroniche dannose per la salute, lanciando un appello affinché vengano regolamentate. Nella mattinata del 1° agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ripreso la notizia sui suoi canali social, fingendo di chiedere il parere dei suoi follower e, in realtà, adombrando una presunta cospirazione di ...

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità - le Sigarette elettroniche sono dannose : (foto: Getty Images) “Sebbene il livello di rischio non sia ancora stato stimato in modo definitivo, le sigarette elettroniche sono senza dubbio dannose per la nostra salute e dovrebbero pertanto essere soggette a regolamentazione”. È questo il parere dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) appena espresso nella sezione dedicata ai Sistemi elettronici di erogazione della nicotina, contenuta nel nuovo rapporto Epidemia globale di ...

Oms boccia le Sigarette elettroniche : "Indubbiamente dannose - rischi per giovani" : Le sigarette elettroniche con nicotina, le cosiddette e-cig, sono “indubbiamente dannose” e per questo vanno regolamentate. È la posizione espressa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, nel Rapporto ‘Epidemia globale di tabacco 2019’ appena pubblicato, mette in guardia dai rischi di tali prodotti “sebbene - precisa - lo specifico livello di rischio associato alle sigarette ...

Sigarette elettroniche pericolose per la salute - lo conferma l’Oms : “Vanno tassate e scoraggiate” : Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, le Sigarette elettroniche sono indubbiamente dannose e andrebbero quindi regolamentate. Non solo, secondo gli esperti dell'agenzia speciale dell'ONU, non ci sono prove sufficienti per dimostrare che le Sigarette elettroniche siano di aiuto per i fumatori che intendono smettere.Continua a leggere

Un milione di italiani fuma Sigarette elettroniche : Sono meno dannose delle sigarette normali, certo, ma comportano dei rischi per la salute e città come San Francisco hanno deciso di vietarle. Tuttavia, le sigarette elettroniche,...