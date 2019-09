Sicilia | Regione | tempi brevi per messa in sicurezza parete rocciosa Giagaffe

Sicilia : chiusa statale 121 catanese - da Regione 1 mln per ricostruire cavalcavia : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci è pronto a stanziare subito un milione di euro per la ricostruzione del ponte Graci, opera essenziale per un rapido ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto all'Anas tempi più che celeri sia nella demolizione che, soprattutto, nel ripristino dell'inf

Sicilia : chiusa statale 121 catanese - da Regione 1 mln per ricostruire cavalcavia : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Il governo Musumeci è pronto a stanziare subito un milione di euro per la ricostruzione del ponte Graci, opera essenziale per un rapido ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto all’Anas tempi più che celeri sia nella demolizione che, soprattutto, nel ripristino dell’infrastruttura, utilizzando anche gli accordi quadro già in esercizio”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale ...

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo Governo giallorosso. “Al Governo regionale – aggiunge – spetta ora di cercare il dialogo col ...

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo’ (2) : (AdnKronos) – “Come sempre le nostre valutazioni si atterranno al merito dell’azione di Governo” sottolinea il sindacato che segnala comunque “la necessità di puntare sullo sviluppo delle infrastrutture per cambiare il volto della Sicilia e sul rilancio dell’industria”. Fra le opere fondamentali il raddoppio ferroviario Catania-Palermo-Messina, il completamento della Caltanissetta-Agrigento e della ...

Sicilia : Regione - ‘Zes - lunedì stop a domande assegnazione aree’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Comuni Siciliani hanno ancora pochi giorni a disposizione per presentare la domanda per chiedere l’inserimento del proprio territorio in una delle due Zes, le Zone economiche speciali istituite dal governo Musumeci. Il termine per le istanze – che devono essere indirizzate al dipartimento delle Attività produttive – è lunedì 9 settembre. Sono 462 gli ettari ancora da attribuire mentre ...

Sicilia : Palasport Acireale - Regione ‘Comune potrà rinegoziate mutuo con Irfis’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Individuata la possibile soluzione affinché il Palasport di Acireale resti un bene pubblico. “Grazie alla sinergia tra il governo della Regione e l’Irfis, infatti, il Comune rivierasco potrà rinegoziare l’originario mutuo a nuove e più vantaggiose condizioni, che gli consentiranno di restare proprietario della struttura. In questo modo, si eviterà che l’immobile possa essere messo ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – In arrivo altri settanta milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione”, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il dissesto ...