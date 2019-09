Shenmue 3 | emergono nuovi dettagli sui rimborsi

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) Gli sviluppatori di3 hanno da poco annunciato che in futuro sarà possibile ottenere il rimborso relativo all'esclusività Epic Games Store del gioco. All'epoca della raccolta fondi su Kickstarter infatti,3 doveva essere disponibile su Steam, tuttavia con l'avvento dello store di Epic Games e la sua politica di esclusività, il gioco è migrato su di esso, lasciando stupiti (ed arrabbiati in alcuni casi) i finanziatori. In un primo momento era stato annunciato che i finanziatori avrebbero ricevuto delle key per la versione Steam del gioco, tuttavia la compagnia ha poi fatto un passo indietro ed ha aperto la possibilità di richiedere un rimborso.Ys Net ha oggi spiegato che invierà una mail ai finanziatori, la quale conterrà dei link che permetteranno di richiedere l'eventuale rimborso, rimborso che richiederà dai 20 ai 90 giorni per essere validato:Leggi altro...