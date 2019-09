Sesso | come cambiano le abitudini degli italiani a letto

Sesso - come influisce sul sistema immunitario : L’attività sessuale può avere una forte influenza sul sistema immunitario. A ricordarlo nel corso degli anni ci hanno pensato diversi esperti. Tra questi è possibile ricordare la Dottoressa Yvonne K. Fulbright, accademica presso la Penn State University e contributor per riviste femminili di fama mondiale. Secondo i suoi studi, chi ha una vita sessuale attiva tende a chiedere meno giorni di malattia al lavoro. come già detto, la scienza ha ...

Sesso : come durare più a lungo a letto : La durata è un elemento fondamentale per la buona riuscita di un rapporto sessuale, soprattutto perché – e avrai avuto modo di constatarlo da sola – noi donne di norma siamo più lente a raggiungere l’orgasmo rispetto ai partner di Sesso maschile. Se la brevità dell’amplesso diventa un’abitudine nella coppia, il rischio è di compromettere l’intesa sotto le lenzuola. Tecniche per durare di più Se questo è anche il tuo problema, ti ...

Sesso - come affrontare il calo della libido dopo le vacanze : Con il ritorno dalle vacanze e la ripresa della routine lavorativa e familiare, si ha molto spesso a che fare con un calo della libido. Gli impegni che si susseguono uno dopo l’altro e gli imprevisti che non mancano mai non aiutano certo la vita di coppia. Da non dimenticare sono poi i cambiamenti relativi alla produzione di testosterone negli uomini, che diminuisce per via dell’esposizione alla luce più breve (in autunno, le ...

Sesso - come gestire il flirt estivo quando finisce la vacanza : L’estate è per definizione la stagione dei flirt. Complici il tempo libero, la spensieratezza e i numerosi eventi a cui si può partecipare, è più facile vivere momenti di passione. Cosa fare, però, quando la vacanza finisce? Prima di tutto, è fondamentale giocare a carte scoperte. Soprattutto se il rapporto è stato particolarmente coinvolgente dal punto di vista fisico, è essenziale mettere in primo piano quello che si sente davvero, senza ...

Sesso - come capire se solo è amicizia o qualcosa di più : Capita a molte donne di affrontare momenti in cui i binari di amicizia e attrazione si uniscono. Queste situazioni, note come flirtationship, sono una via di mezzo tra il rapporto amicizia e qualcosa di ben più profondo ed erotico. come capire se ci si sta spostando verso la seconda opzione? Un segnale indubbio da parte vostra riguarda il fatto di cercare costantemente l’altra persona per proporgli di uscire ma anche per intrattenere una ...

Sesso in luna di miele - come renderlo indimenticabile : La luna di miele è un momento magico per qualsiasi coppia. Dopo il giorno del sì – spesso preceduto da mesi di stress, in quanto organizzare un matrimonio è tutto tranne che facile – il viaggio di nozze è l’occasione perfetta per vivere un periodo di intimità unica con il partner. Per renderlo indimenticabile, è essenziale prendere in considerazione anche la qualità del Sesso. Quali sono i consigli fondamentali al proposito? La ...

Sesso in acqua - come sfruttarlo per riaccendere la passione : La passione di coppia vive di alti e di bassi. Per affrontare questi ultimi, è possibile ricorrere a diverse soluzioni. Una delle più coinvolgenti prevede il fatto di vivere momenti hot in acqua. Non importa che si parli della piscina della casa presa in affitto per le vacanze o della vasca: quello che conta è che l’atmosfera sia rovente! Fare l’amore in acqua può rivelarsi un ottimo diversivo anche per via delle posizioni che si ...

Sesso in vacanza - come renderlo speciale : Durante le vacanze, complice il maggior relax, i momenti dedicati al Sesso possono essere resi ancora più piacevoli e creativi. Sono diversi i consigli utili al proposito. Tra questi, ricordiamo per esempio il fatto di organizzare un picnic all’insegna dei cibi afrodisiaci. Nell’elenco in questione è possibile includere le fragole, ma anche il cioccolato. Quest’ultimo, è noto per la sua capacità di liberare fenilatilamina, ...

Sesso - come aumentare le possibilità di restare incinta : Tra gli interrogativi più frequenti sull’argomento sessualità, compaiono senza dubbio quelli relativi alla posizione più efficace per rimanere incinta. Oggi come oggi, la scienza non è ancora riuscita a fornire una risposta definitiva in merito. A ricordare la cosa ci ha pensato anche la Professoressa Sheryl A. Kingsberg, accademica di biologia riproduttiva e psichiatria presso la Case University Reserve School of Medicine di Cleveland ...

Il Sesso è migliore se sai come dire cosa vuoi al partner : Il sesso è una “faccenda” incredibilmente intima, lo sappiamo. Ma è certo che dovrebbe essere anche molto divertente. Tutti meritano di ottenere il massimo dalla loro vita sessuale, tuttavia, se qualcosa non va, spesso ci si aspetta che il proprio partner capisca al volo quello che si desidera, anche senza esprimerlo. In realtà questo non sempre avviene e moltissime coppie si ritrovano a non essere soddisfatti solo perché trovano imbarazzante e ...

Sex toys e temperatura : la sessuologa svela come creare l’ambiente ideale per il Sesso in estate : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo la creazione di una stanza ideale contro il caldo per il sesso in estate. “Se da una parte in estate c’è più tempo e più desiderio di dedicarsi all’attività sessuale, dall’altra le alte temperature non aiutano. Partire quindi dal crearsi un ambiente confortevole e adatto a vivere ...

Agricoltura : asSessore veneto - cimice asiatica calamità come Xylella al Sud : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “Chiederò al Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio di istituire al più presto un tavolo nazionale sulla cimice asiatica, insetto che si sta rivelando un vero e proprio flagello per le colture frutticole del Nord Italia. È indispensabile attivare un pia

Agricoltura : asSessore veneto - cimice asiatica calamità come Xylella al Sud (2) : (AdnKronos) – Per contrastare la diffusione della cimice asiatica la Regione veneto ha affidato, dal 2016, al dipartimento di DAFNAE (Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente) dell’Università di Padova un progetto di ricerca che prevede prove di laboratorio sugli effetti degli insetticidi e attività sperimentali per misurare gli effetti dell’introduzione di possibili insetti antagonisti, ...