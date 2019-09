Sei stato vergognoso Bonucci | la trasferta in Armenia finisce male | il

Carrarese-Alessandria - Sei agenti feriti e un ultrà arrestato : Carrarese-Alessandria è finita con un misero pareggio 1-1. Ma fuori dal campo è successo di tutto. Lo racconta il Corriere Fiorentino. Ieri all’esterno dello stadio dei Marmi si sono registrati scontri già prima della partita. E’ cominciato tutto quando un gruppo di ultras piemontesi ha strappato uno striscione appeso dai tifosi della Carrarese a circa 2 km dallo stadio per invitare tutti i tifosi a seguire la squadra. Ne sono ...

OroSei - il coccodrillo scomparso esisteva davvero ed è stato ritrovato : Non se ne parlava più da alcuni giorni e molti ormai pensavano che la storia del coccodrillo scomparso fosse una bufala, il tormentone dell’estate con decine di foto fatte insieme ad alligatori gonfiabili. Invece era tutto vero e il coccodrillo di Orosei, costa orientale della Sardegna, è stato ritrovato a Cala Liberotto pochi chilometri dalla località in cui ne era stata denunciata la scomparsa. Il caimano Jack era sparito misteriosamente dal ...

Titoli Stato : assegnati 6 mld di Bot a Sei mesi : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – assegnati 6 miliardi di euro di Bot a 6 mesi con scadenza 28 febbraio 2020. La domanda si è assestata a 8,011 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è Stato pari a 1,34. Il rendimento medio ponderato è Stato pari a -0,217%.L'articolo Titoli Stato: assegnati 6 mld di Bot a sei mesi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini contestato a La Spezia : 'Scemo? Non lo dice neanche mia figlia che ha Sei anni' : Matteo Salvini non ha mai perso il contatto con i suoi contestatori. Anche quando il governo era all'apice dell'armonia ai suoi comizi facevano capolino diverse persone pronte a far valere in maniera "rumorosa" il loro dissenso nei confronti del Ministro dell'Interno. Ora che il capo del Carroccio ha scelto di togliere il sostegno al governo presieduto da Giuseppe Conte, le contestazioni verso i suoi confronti sono addirutta aumentate. È ...

A Philadelphia un uomo ha ferito Sei agenti di polizia in una sparatoria prima di essere arrestato : A Philadelphia, negli Stati Uniti, un uomo ha ferito sei agenti di polizia durante una sparatoria ed è stato arrestato con un’operazione che ha coinvolto decine di agenti bloccando un intero quartiere della città. La sparatoria è cominciata intorno alle 16.30

Il rapper A$AP Rocky - da settimane al centro di un delicato caso diplomatico fra Stati Uniti e Svezia - è stato condannato a Sei mesi di carcere per aggressione : Il rapper A$AP Rocky, da settimane al centro di un delicato caso diplomatico fra Stati Uniti e Svezia, è stato condannato a sei mesi di carcere per aggressione da un tribunale svedese. La condanna è stata sospesa, quindi A$AP Rocky non sarà

Cosenza - arrestato dopo aver perseguitato per Sei anni la convivente : Valentina Dardari La ragazza aveva iniziato a frequentare l’uomo quando aveva solo quindici anni. Ogni sera veniva da lui picchiata e insultata Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro, comune in provincia di Cosenza, per maltrattamenti famigliari aggravati, minacce e porto d’armi abusivo. Il giovane è stato infatti denunciato dalla convivente, dopo sei anni di soprusi, minacce e persecuzioni. Circa ...

Tony Renis/ La dedica di Placido Domingo : 'Sei stato un grande amico - sono onorato' : Tony Renis, l'artista considerato l'Elvis Presley italiano si confrontò per tutta la carriera con il diverso, ma altrettanto famoso, Domenico Modugno.

Gianni Sperti replica a Mario Serpa : “Sei stato tu a tornare con Claudio Sona dopo il polverone” : dopo il battibecco social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa, interviene Gianni Sperti. L'opinionista ha rimarcato una certa incoerenza nelle parole dell'ex corteggiatore. Se adesso accusa Claudio Sona di essere stato scorretto nei confronti della redazione di 'Uomini e Donne', all'epoca dei fatti fu il primo a tornare con lui e a dichiarare di credere nella sua sincerità.Continua a leggere

Uomini e Donne - Gianni risponde a Mario Serpa : “Sei stato proprio tu!” : È da ieri che si è alzata una tempesta che ha travolto Uomini e Donne e i suoi protagonisti. E continua il botta e risposta tra Gianni Sperti e Mario Serpa È bastato un commento di Raffaella Mennoia, celebre autrice di Uomini e Donne, per far alzare un grande e grosso polverone. È da ieri […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni risponde a Mario Serpa: “Sei stato proprio tu!” proviene da Gossip e Tv.

Il complottista affronta Aldrin : “Bugiardo - non Sei mai stato sulla Luna”. Lui lo stende con un pugno : “Sei un codardo, un bugiardo e un ladro. Non sei mai stato sulla Luna“. Per i 50 anni dallo sbarco sul nostro satellite, sta facendo il giro del web il video in cui un complottista, Bart Sibrel, affronta Buzz Aldrin, l’astronauta che nel ’69 mise piede sulla Luna, dopo Neil Armstrong, e che faceva parte della spedizione dell’Apollo 11. Nel filmato, Aldrin reagisce alle parole del provocatore sferrandogli un pugno in ...

TAFIDA RAQEED/ Come Charlie Gard : se non Sei utile al Pil arriva la morte di Stato : Cos'hanno a che vedere TAFIDA RAQEED, una bambina di 5 anni in coma, Charlie Gard, Alfie Evans e l'Ordinanza 207 della Corte Costituzionale italiana?

Luca Zingaretti - il commovente addio a Camilleri : “Mi Sei stato amico..” : Luca Zingaretti e il commovente messaggio dopo la morte di Andrea Camilleri Andrea Camilleri è morto e Luca Zingaretti non può non ricordarlo con un lungo e commovente messaggio. Una triste notizia quella che ha ricevuto oggi l’Italia, che si ritrova a salutare uno dei volti più noti del mondo dell’editoria. In particolare, ad amare […] L'articolo Luca Zingaretti, il commovente addio a Camilleri: “Mi sei stato ...