Sebastian Vettel F1 | GP Italia 2019 | “Il mio giro non è perfetto | possiamo migliorare”

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019)ha assistito da vicino al dominio del compagno di squadra Charles Leclerc nelle prove libere del GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Monza. Il pilota della Ferrari ha concluso la FP2 a due decimi dal monegasco, il suo passo al volante della Rossa non è eguale a quello del vincitore di Spa ma il tedesco ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco in qualifica e puntare a un risultato di lusso sul tracciato brianzolo dove trionfò nel 2018 con la Toro Rosso. Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato la situazion al termine di questa complicata giornata caratterizzata anche da delle condizioni meteo complesse: “In generale è andata abbastanza bene, ma abbiamo tempo per migliorare ancora. Il mionon è statoperché c’è stato molto traffico, tutti si sono lanciati fuori per timore della pioggia appena è ...

SkySportF1 : ?? Ruota a ruota con Sebastian #Vettel ?? Che sente la pressione: 'Smetti di parlare' ?? Vanzini ?? Vettel alla festa F… - SkySportF1 : ???? #ItalianGP 2008 ?? Il capolavoro di Sebastian #Vettel sul bagnato ?? Pole position e prima vittoria in carriera… - RaiSport : ?? Charles #Leclerc in pole e poi Sebastian #Vettel. Prima fila #Ferrari domani al via del gran premio del #Belgio!… -