Scoperto mentre scavalca muro cinta villa | arrestato 32enne

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma – Un cittadino romeno di 32 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato, la scorsa mattinata, dai Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio, con l’accusa di tentato furto in abitazione. L’uomo, e’ stato notato da un passanteva agilmente ildi recinzione di unain via Mormanno, il quale ha allertato subito una pattuglia di Carabinieri in transito in quel momento. Intervenuti nell’immediato, i militari sono entrati nel giardino dell’abitazione e hanno sorpreso il malfattorestava scassinando la serratura della porta d’ingresso e lo hanno bloccato. L’e’ stato portato in caserma dove sara’ trattenuto in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. L'articolo...

