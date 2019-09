Sardegna | scatta una foto da una scogliera e precipita in mare | ragazzo morto in vacanza

Scatta foto e precipita in mare : morto un uomo a S'Archittu in Sardegna : Un uomo è morto dopo essere precipita to in mare da una scogliera dove stava Scatta ndo delle foto . La tragedia è avvenuta a S’Archittu, nel comune di Cuglieri in provincia di Oristano, sulla costa centro occidentale della Sardegna .Il cadavere dell’ uomo non è ancora stato recuperato dall’acqua, le condizioni meteo (forte vento e mare agitato) stanno rallentando le operazioni dei vigili del fuoco. Sul posto ...

Capo Plaza - un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna : “Gli artisti non sono scimmie da intrattenimento” : “Mi state chiedendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti ...