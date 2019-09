Samsung Galaxy Note 10 | traffico Internet | Amazon Prime | quante offerte da Vodafone

Niente aggiornamenti mensili per Samsung Galaxy A90 5G : Solo aggiornamenti trimestrali per il nuovo Samsung Galaxy A90 5G, che non riceverà lo stesso trattamento dei Galaxy S nonostante le ottime specifiche tecniche. L'articolo Niente aggiornamenti mensili per Samsung Galaxy A90 5G proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold in Europa dal 18 settembre : AllIFA 2019 il team di Samsung ha confermato che il Samsung Galaxy Fold farà il suo esordio ufficiale in alcuni mercati europei il 18 settembre

Samsung Galaxy Note 8 - Galaxy A30 e Galaxy A7 (2018) abbracciano le patch di settembre 2019 : Nuovo giro di aggiornamenti per il colosso coreano, che ha appena cominciato il rollout delle patch di sicurezza di settembre 2019 per Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A7 (2018).

Ridimensionato il prezzo Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Lite con Vodafone : possibili rate più basse : La nuova promozione di Vodafone prende il nome di 'Smartphone Edition', e prevede l'abbattimento del costo delle rate di alcuni dei principali dispositivi al momento disponibili nel suo listino, tra cui il Samsung Galaxy S10 ed il Huawei P30 Lite, se abbinati a specifiche offerte del gestore rosso. Nel caso del top di gamma del colosso di Seul (pagamento possibile solo tramite carta di credito), il modello acquistabile è quello con 128GB di ...

Con il contagocce i Samsung Galaxy Fold? Preordini annullati in USA : Il Samsung Galaxy Fold è protagonista di un nuovo giallo, in queste ore, per i suoi Preordini. Oggi 6 settembre lo smartphone pieghevole viene lanciato in Sud Corea e il prossimo 18 settembre arriverà in Europa ma non in Italia. Nel frattempo, però, chi aveva preordinato il rivoluzionario dispositivo negli Stati Uniti si è visto annullare, proprio ora, la sua prenotazione. Per quale motivo? Cerchiamo di capirlo. Rispetto alla tabella di ...

Samsung Galaxy A90 : uno smartphone con 5G e display da 6 - 7 pollici OLED : Da Samsung un nuovo cellulare con supporto alle reti di quinta generazione e tre fotocamere posteriori

Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare anche in variante "KlaytnPhone" : Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare in Corea del Sud anche in una particolare variante denominata "KlaytnPhone", dedicata alle criptovalute. Ecco quando dovrebbe essere svelata e quali saranno le sue particolarità.

Ifa 2019 - Samsung svela il frigorifero modulare e il Galaxy A90 5G : Rendere più democratica la tecnologia interpretando gli stili di vita dei consumatori: è il mantra con cui Samsung lancia sul mercato un’ampia gamma di nuovi prodotti intelligenti e connessi, per la casa e non solo. Dal nuovo TV Qled 8k a 55 pollici, al frigorifero componibile Bespoke fino al nuovo Galaxy A90 5G: ecco le principali novità annunciate a IFA Berlin, a due mesi dall’anniversario per i 50 anni di attività ...

IFA 2019 : Samsung ufficializza il lancio di Galaxy Fold e un nuovo TV 8K : Le novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoCon una conferenza stampa che anticipa di un ...

Samsung Galaxy Tab Active Pro è ufficiale con S-Pen - DeX - certificazione IP68 e MIL-STD-810G : Samsung Galaxy Tab Active Pro è il nuovo tablet rugged del produttore sud-coreano, pensato per essere utilizzato in alcuni ambiti lavorativi e per resistere agli urti: ecco caratteristiche tecniche, design, funzionalità, immagini, prezzo e data di uscita.

Quante modifiche per il Samsung Galaxy Fold : ecco com'è cambiato : Samsung Galaxy Fold è finalmente stato annunciato per la seconda volta. Sono passati sei mesi da quando c'è stato il primo arrivo sul mercato e come tutti sappiamo ci sono voluti appena pochi giorni per vederlo sparire. Le poche unità distribuite avevano già mostrato che il dispositivo fosse fragile, molto più fragile di quanto ci […]

Ifa 2019. Samsung Galaxy Fold in arrivo : Per ora solo in Corea del Sud - dal 6 settembre : Dopo l'esordio flop di quattro mesi fa a causa di un malfunzionamento del display pieghevole, il super smartphone da 2000 dollari è pronto ad affrontare il grande pubblico. Rivisto e corretto

Subito al via i test per Android 10 sul Samsung Galaxy S10 negli USA : prima svolta il 4 settembre : Potrebbe arrivare prima del previsto la svolta riguardante Android 10 per tutti coloro che in questi mesi hanno acquistato un modello appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato per voi alcune promozioni che potrebbero fare la differenza per gli utenti propensi a portarselo a casa, come avrete percepito dal pezzo dello scorso weekend, oggi 5 settembre è giunto il momento di guardare avanti dal punto di vista dello ...

Samsung Galaxy Fold ritorna sul mercato - è ufficiale : sembra sia la volta buona : Da pochissime ore Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia che il Galaxy Fold è tornato sul mercato. Il primo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano tornerà in vendita da domani dopo che questo aprile era stato ritirato per via di alcune fragilità a livello strutturale. Dopo mesi di incertezza, di rumors e dietrofront […]