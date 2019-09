Salvini si è fatto le scarpe da solo Ma nessuno in casa Lega se n’è ancora accorto

Casu : Salvini deve tacere - al Governo non ha fatto niente : Roma – “Salvini a Roma c’e’ stato talmente poco che non ha titolo per occuparsene. In piu’ di un anno di Governo non ha stanziato mezzo euro per la Capitale e fatto solo vuota propaganda speculando sulle ferite piu’ profonde della citta’. Il fatto che non sia piu’ al Governo e’ una liberazione per Roma”. Lo afferma il segretario romano del Pd, Andrea Casu. “Noi continueremo in ...

Matteo Salvini parla dell'ex alleato : "Di Maio agli Esteri - come ha fatto? È il potere della sopravvivenza" : "potere della sopravvivenza, potere della poltrona". Matteo Salvini commenta così il passaggio di ruolo di Luigi Di Maio, l'ex alleato gialloverde che ora è diventato giallorosso. Il leader grillino ha lasciato il posto di ministro dello Sviluppo economico ( e non solo) per prendere quello di minist

Conte 2 - Silvestri (M5s) : “Salvini? Come il mago Do Nascimento - ha fatto mille promesse e poi è scappato. Pd? Dobbiamo essere compatti” : “Salvini? Farsi dare del ‘poltronaro’ da uno che ha fatto cadere un governo perché aveva visto i sondaggi è un po’ contraddittorio. E’ lui ad aver staccato la spina solo per fame di poltrone nell’eventualità di un nuovo governo. Salvini, adesso, si sta collocando nella parte del rivoluzionario in mimetica. Questa è la sua strada. Buona fortuna”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è ...

Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro : Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro Matteo Salvini è sempre molto attivo dal punto di vista politico e mediatico. Politicamente sono ore di attesa: a breve si capirà se nascerà o meno il governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Pochi giorni fa proprio Salvini in qualità di segretario ha ufficializzato alcuni appuntamenti pubblici in cui la Lega chiamerà a raccolta i suoi elettori e ...

Salvini : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria - ma non ci avrebbero fatto fare la flat tax»» : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa»: così il leader della Lega Matteo Salvini giudica l'esperienza di governo con i 5...

Matteo Salvini si è fatto fotografare insieme alla fidanzata Francesca Verdini : Il leader della Lega non è stato lasciato dalla fidanzata. Matteo Salvini si è fatto fotografare insieme alla fidanzata Francesca

Governo - ha fatto tutto Salvini ed ora la Lega sta crollando nei sondaggi : dal 38 al 31 % : Forse Salvini ha peccato di ingenuità, forse di presunzione, ha comunque sbagliato ed è evidente. Forse si è lasciato trascinare dai sondaggi che lo vedevano quasi al 39%, mandando in fumo un anno di Governo gialloverde. Alla fine ciò che ha urlato tra piazze, spiagge e Papeete Beach non è stato corrispondente alla realtà dei fatti. Niente elezioni anticipate perché su questo decide il Presidente della Repubblica, non il Ministro degli ...

Governo - Tosi critica Salvini : 'Se non avessi fatto lo splendido saresti ancora ministro' : Quello di quest'anno è stato indubbiamente un agosto destinato a passare alla storia come il mese durante il quale si è consumato un clamoroso ribaltone nella politica italiana. Matteo Salvini sembrava avviato a diventare il vero dominatore della scena, con un consenso che veniva dato in costante crescita. Invece, in meno di tre settimane, si è ritrovato dall'essere vicepremier e potenziale Presidente del Consiglio in caso di nuove elezioni, a ...

Lucia Borgonzoni e Durigon - il violentissimo messaggio fatto recapitare da Salvini a Conte. "Basta mercimonio" : Non è andato Matteo Salvini, alle consultazioni di Giuseppe Conte a Montecitorio. Scelta più che logica, dopo le violentissime polemiche delle ultime settimane anche sul piano personale. Ma la delegazione della Lega alla Camera si è presentata, con la deputata Lucia Borgonzoni e il senatore Claudio

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'Ha fatto la ca...a del secolo' : In queste ore decisive per la formazione del nuovo governo, il direttore di Libero Vittorio Feltri attacca senza mezzi termini Matteo Salvini e le sue scelte a livello politico: in un'editoriale pubblicato sul suo giornale Feltri attacca Salvini per aver compiuto la scelta peggiore che potesse fare, tagliare i ponti con il M5s. Denuncia l'accordo giallo-rosso e teme che ci saranno gravi conseguenze per il paese, con un governo pronto ad ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto : Il ritorno di Conte. Salvini addio. Il premier chiude il forno leghista e resta in gioco : La trattativa Il dialogo va avanti. Su Conte l’assedio del Pd a Zingaretti “Il nodo è uno solo: il nome del premier”. Un dirigente del Pd zingarettiano a fine pomeriggio sintetizza così lo stato dell’arte. Confuso e complicato, perché Cinque Stelle e democratici cercano un’intesa, ma la via per Palazzo Chigi è stretta. Un ruolo per cui sono tre i nomi che circolano: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio […] di Luca De Carolis e Wanda ...

Matteo Salvini - Francesco Specchia : "Ha aperto la crisi sotto consiglio di qualcuno. Ha fatto una cretinata" : "Bisogna anche comprenderlo Salvini. È vero che ha riscontrato diversi no quando era al governo con i Cinque Stelle, però questo non giustifica la presa di posizione abbastanza strana, illogica e grottesca. È talmente stupida la sua presa di posizione che credo qualcuno gli abbia detto che in caso d

"Reggere un governo col Pd? Siamo riusciti a reggere Salvini - possiamo farcela" - dice Fattori : Domanda delle domande: i 5Stelli riuscirebbero a reggere un governo appoggiato da Renzi, Boschi e Lotti? Risposta delle risposte: “Se Siamo riusciti a regger e un governo appoggiato da Salvini e Siri, posSiamo farcela”. A darla è la deputata “dissidente da sinistra” dei 5Stelle Elena Fattori, divenuta tale in quanto segnalata ai probiviri del Movimento per non aver votato la fiducia sul decreto sicurezza nell'intervista rilasciata all'edizione ...

La crisi ha fatto esplodere le tensioni tra Trenta e Salvini : Il tema della gestione degli sbarchi dei migranti, tra i più controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. Le accuse del Viminale In mattinata il Viminale ha fatto trapelare ...